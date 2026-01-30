"La música ha sido siempre una forma de descubrirme a mí mismo"

Con más de tres décadas de trayectoria y una carrera marcada por distintos proyectos y registros, Morti llega a Sevilla inmerso en una gira que revisita su recorrido musical desde una mirada emocional y personal. El artista actuará este sábado en la Sala Even de Sevilla, dentro de su gira Intemporal Bifronte, acompañado por House of Dawn y Nidhögg. Además, en la cita de Sevilla, la noche se completa con la participación especial de Balsa de Piedra. La gira por Andalucía continuará esye sábado en la sala Impala de Córdoba.

PREGUNTA. Para situarnos, ¿hubo un momento concreto en su vida en el que supo que la música iba a ser su camino?

RESPUESTA. Bueno, básicamente yo creo que fue por una influencia indirecta. Yo compartía habitación con mi hermano mayor y estaba constantemente escuchando música. Afortunadamente, tenía buen gusto y yo creo que inconscientemente todo eso me condicionó. Fue a raíz, seguramente, de una banda que se llama Duran Duran, que me impactaron bastante. Eso fue lo que de alguna forma me llevó a querer demostrarme a mí mismo si era capaz de articular algún discurso musical. Para reducirlo un poco, fueron ellos un poco los responsables de que yo tuviese la necesidad de irme a una tienda de música, comprarme una guitarra y hacer una canción.

P. Siempre se ha definido como autodidacta. ¿Cómo cree que eso ha marcado su manera de componer, interpretar y entender la música?

R. Yo me he considerado autodidacta porque siempre he sido un poco reacio a estar condicionado por cierta técnica. Lo que pasa es que con el tiempo me he dado cuenta de que también es importante tener una base técnica como herramienta para poder plasmar mejor lo que necesitas expresar. Pero sí, me considero básicamente autodidacta tanto en lo vocal como en la cuestión letrística, todo el tema de escribir, de componer y de poder acompañarte con instrumentos que más o menos tú controlas o dominas.

P. Esos primeros pasos debieron de ser todo un aprendizaje. ¿Qué recuerdos conserva de aquellos comienzos?

R. Como todos los inicios, con un impulso ilusionante bastante acentuado y, sobre todo, con asombro por el hecho de ir avanzando en el camino y descubriéndote a ti mismo. Descubrir que eras capaz de llegar a conseguir metas que no te podías imaginar nunca. Básicamente, eso es lo que recuerdo. Lógicamente, son recuerdos entrañables de las primeras formaciones, de los compañeros con los que he compartido grupos o proyectos. Eso es lo que me llevo de esa experiencia, desde los inicios hasta llegar a este presente inmediato.

P. A lo largo de su trayectoria ha trabajado con distintos compañeros y proyectos. ¿Qué siente que ha aprendido de ese camino compartido?

R. Yo creo que estar en una banda, en un grupo o en cualquier otro tipo de agrupación humana con un propósito común es casi como una relación de pareja. En muchos casos se mezclan muchos componentes emocionales y sentimentales. Eso es lo que más valoro de las relaciones de compañerismo en los proyectos en los que he estado: marcarnos una meta común e intentar siempre, en la medida de lo posible, dejar los egos de lado. Esa es la gran enseñanza de trabajar en grupo y perseguir un propósito alcanzable.

P. ¿Cómo diría que ha evolucionado su manera de crear y de expresarse musicalmente con el paso de los años?

R. Te vas definiendo a medida que vas aprendiendo de ti mismo. Vas siendo cada vez más concreto a la hora de objetivar una idea. Eso se adquiere con la experiencia. Como yo ya llevo algunos años en esto, vas puliendo, vas cincelando esa determinación hasta llegar a la idea más concreta a la que quieres llegar. Al final es una cuestión de experiencia, un aprendizaje que vas adquiriendo a partir de ti mismo.

P. Si alguien que no le conoce tuviera que escucharle por primera vez, ¿qué canción considera que le ayudaría a entender mejor quién es como artista?

R. Es difícil porque he estado en diversos proyectos con registros muy diferenciados, aunque la esencia sea la misma. Pero si tuviese que reducirlo todo a una sola canción, pensando en un público más general, diría que Sirenas, de InMune. Es una canción que sintetiza muy bien todos los caracteres de los proyectos en los que he estado y sus matices. Además, es un proyecto en el que sigo todavía en activo.

P. En esta gira está reinterpretando su propio repertorio. ¿Qué es lo que más le emociona de este momento?

R. Lo que más me emociona es poder compartir todo este recorrido de casi treinta y pico años en este mundo. Poder hacerlo con todas las personas que me han seguido en los distintos proyectos en los que he estado. Hay mucha diversidad, no son públicos distintos, pero sí diferentes momentos. Para mí es un recorrido emocional a través de las canciones más significativas de todos los proyectos en los que he estado y en los que sigo.

P. Y al mismo tiempo, ¿cuál ha sido el mayor reto a la hora de reunir y reinterpretar todo ese material?

R. Es complicado porque tienes que hacer una selección muy concreta y, a veces, dejar de lado canciones que también tienen una importancia sentimental o emocional para ti. Ese ha sido el principal reto. En este caso he querido hacer hincapié en el primer disco de Skizoo, porque se cumplen veinte años de su publicación, y centrar gran parte de la gira en ese material, sin dejar de lado canciones significativas del resto de proyectos.