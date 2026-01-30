La historia de la reina que quiso ser dueña de su destino llega al Maestranza: fechas de la ópera de cámara 'María Estuardo'

La Sala Manuel García del Teatro de la Maestranza acoge desde este sábado al lunes 3 de febrero la ópera de cámara María Estuardo, bajo la producción de la Fundación Teatro Joven (LaJoven). Las citas están dirigidas tanto a público familiar, como a centros educativos en un total de cinco funciones, con el fin de acercar las artes escénicas a adolescentes y jóvenes a partir de 13 años desde una perspectiva artística, educativa y emocional.

Las entradas ya están agotadas para la función familiar del domingo 1 de febrero a las 18:00 horas, mientras los días 2 y 3 de febrero será el turno para el alumnado de secundaria procedente de localidades de las provincias de Sevilla y Córdoba, así como de la capital hispalense.

El relato conduce al viaje interior de una joven reina que lucha por decidir su propio destino siglos antes de los debates actuales sobre el papel de la mujer en el poder. Tras ser coronada como reina de Escocia con apenas seis días de vida, María Estuardo encarna el choque entre el poder, el deseo y el destino. Como factores clave para entender el entramado figuran su educación en la corte francesa.

Representación de la ópera 'María Estuardo' de LaJoven / Teatro de la Maestranza

Carla Sampedro encabeza el elenco

Con texto de Irma Correa, música original de Martin Hennessy y la dirección escénica de José Luis Arellano, la obra propone una mirada renovada y profundamente humana sobre una de las figuras más complejas y controvertidas del Renacimiento europeo.

La mezzosoprano Carla Sampedro asume el papel de María Estuardo, junto a Daniel Esteban y Alba M. Moraga, que encarnan múltiples figuras clave del drama. La propuesta cuenta con escenografía y vestuario de Ikerne Giménez y diseño de iluminación de Jesús Díaz Cortés.

Por su parte, la dirección musical de Alberto Granados Reguilón y una partitura que dialoga con músicas celtas, el madrigal renacentista y la tradición belcantista convierten el relato histórico en una experiencia cercana y emocional.