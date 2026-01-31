Ayudas al audiovisual andaluz: la Junta consolida seis millones, su mayor inversión histórica

La Junta de Andalucía ha consolidado una inversión cercana a los seis millones de euros en ayudas al sector audiovisual andaluz, la mayor realizada hasta la fecha. Así lo ha destacado la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, que ha asistido a la gala de los V Premios Carmen del cine andaluz, celebrada en Granada, en la que ha subrayado el buen momento que atraviesa esta industria creativa.

Durante su intervención, Del Pozo defendió el papel estratégico del audiovisual al considerarlo "una pieza clave de la dinamización cultural, del empleo creativo y del posicionamiento internacional del cine producido en Andalucía". Un sector que, además, "contribuye de manera ejemplar a expandir la marca Andalucía por todo el mundo", según señaló la responsable autonómica.

Inversión récord y apuesta sostenida

Las ayudas a la producción de largometrajes, documentales y al desarrollo de proyectos alcanzan casi seis millones de euros, una cifra que duplica la de años anteriores. Para la consejera, esta inversión consolida el compromiso del Gobierno andaluz con el sector, un apoyo que calificó como "un hito sin precedentes, tanto por la inversión realizada como por los tiempos de resolución".

Del Pozo incidió en que todas las convocatorias se han resuelto en menos de tres meses desde su publicación, un plazo que sitúa a Andalucía entre las comunidades más eficaces del país en la gestión de incentivos culturales. Esta agilidad administrativa, subrayó, facilita que creadores y productoras puedan planificar sus proyectos y acceder a otras fuentes de financiación nacionales e internacionales.

59 proyectos beneficiados

En el último año, un total de 59 proyectos audiovisuales andaluces se han beneficiado de estas ayudas públicas, un respaldo que continuará en el presente ejercicio. El objetivo, según explicó la consejera, es que los profesionales del sector cuenten con un impulso económico estable para desarrollar sus propuestas creativas.

En la actualidad se encuentran en fase de subsanación las convocatorias de ayudas al Desarrollo de Proyectos Audiovisuales, a las que han concurrido alrededor de un centenar de propuestas, así como las dirigidas a salas de exhibición cinematográfica establecidas en Andalucía, con 45 empresas presentadas. El plazo para la presentación de cortometrajes ya ha finalizado y están pendientes de publicación las ayudas a la producción de largometrajes y documentales.

Películas apoyadas por la Junta

El impacto de estas ayudas también se refleja en los Premios Carmen, donde once de las películas nominadas han contado con el respaldo de la Consejería de Cultura a través de distintas líneas de incentivos gestionadas por la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales.

Entre los títulos apoyados figuran largometrajes como El cielo de los animales, Golpes, Los Tigres o Los Tortuga; documentales como Antonio, el bailarín de España, La Marisma y Un hombre libre; y cortometrajes como All you need is love o Macarena, una comedia espiritual, con recorrido tanto en circuitos nacionales como internacionales.

Proyección internacional del cine andaluz

Además de las ayudas directas a la producción, la Consejería de Cultura y Deporte impulsa la internacionalización y profesionalización del sector mediante programas específicos. Entre ellos destaca Andalucía·Cultura, que facilita la presencia del audiovisual andaluz en mercados de referencia como el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, el Marché du Film del Festival de Cannes, el AFM de Los Ángeles o Content América en Miami.

A estas acciones se suma CreANDo, un programa de apoyo a guionistas andaluces desarrollado en colaboración con los festivales de Málaga, Sevilla y Huelva, orientado a fortalecer el talento creativo y técnico y a consolidar la presencia de Andalucía en los principales foros de la industria cultural.