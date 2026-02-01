'Los Tigres' de Alberto Rodríguez y 'Golpes' de Rafa Cobos se reparten unos Carmen que celebran el cine andaluz

Hasta diez veces ha sonado Los Tigres de Alberto Rodríguez en el Palacio de Congresos de Granada, donde este sábado se ha celebrado la quinta edición de los Premios Carmen de la Academia del Cine de Andalucía en la que se han tenido presente el dolor por la tragedia ferroviaria de Adamuz. De hecho, Pedro Pérez, bombero del Ayuntamiento de Córdoba, y Gonzalo Sánchez, el cuponero que participó en las labores de rescate con su quad, fueron los elegidos por la Academia para entregar el primer el primer premio de la noche. Entregaron el Carmen a Mejor guion original para Alberto Rodríguez y Rafael Cobos por el guión de este thriller ambientada en la ría de Huelva con el narcotráfico como trasfondo, uno de los proyectos más complejos de su carrera por las complicaciones de un rodaje bajo el agua.

Los Tigres se llevó diez premios de los quince a los que optaba: Mejor Película, Mejor Dirección, Mejos Guión, Dirección de Arte (Pepe Domínguez), Sonido (Dani de Zayas), Maquillaje y Peluquería (Yolanda Piña), Actor de Reparto (Joaquín Núñez), Actriz de Reparto (Silvia Acosta), Dirección de Fotografía (Pau Esteve) y Dirección de Montaje (José María Moyano).

Cinco Premios para 'Golpes', el debut en la dirección de Rafa Cobos

Junto a la película de Alberto Rodríguez, el debut en la dirección de Rafael Cobos con Golpes ha sido la otra gran triunfadora de la noche con cinco premios, incluido el de Mejor Director Novel. Esta historia de dos hermanos marcados por la pérdida del padre durante la represión franquista se ha llevado el Carmen a Mejor Actor para Jesús Carroza y ha descubierto el talento de una joven actriz que dará que hablar, la granadina Teresa Garzón, premiada como Mejor Actriz Revelación. También subió para recoger el premio a Mejor Música Original, con el sello de Bronquio, y Mejor Canción (Lo que la tierra esconde) y Mejor Diseño de Vestuario.

El Carmen al Mejor Documental fue para Ellas en la ciudad, de Reyes Gallegos, el hermoso proyecto que rescata el papel de las mujeres que levantaron los barrios de la periferia de Sevilla con su lucha vecinal, una tarea que, como contó la arquitecta y cineasta, y colaboradora de El Correo de Andalucía, se repite en los barrios del extrarradio de tantas capitales de España.

Además, el Carmen de Mejor Actor Revelación a Hugo Welzel por su papel en Enemigos empuja a este joven de Las Pajanosas, en Guillena, a los Goya, donde está nominado en esta misma categoría. Paula Díaz, que repitió a las órdenes de Santi Amodeo, se ha llevado el Carmen a Mejor Actriz por El cielo de los animales donde interpreta a una mujer con cáncer. Su recuerdo a las mujeres que han sufrido los fallos del sistema público estuvo presente en su discurso.

Fernando Franco, otros de los cineastas con sello de autor de la creación andaluza, también subió al escenario para recoger el premio al mejor guión adaptado por Subsuelo. En la categoría de Mejor Película de Animación el premio fue para Bella, la película producida por La Claqueta y dirigida por Manuel H. Martín basada en la historia de superación de Ana Bella, la "superviviente" de violencia de género. One Way Cicle ganó el Carmen a Mejor Corto de Animación y en la categoría de Ficción el premio fue para All you need is love .

Manu Sánchez: "A Madrid hay que ir, pero no hay que irse"

Manu Sánchez, con su sello propio -"el cáncer te da libertad", dijo nada más empezar para reinvindicar el humor para incómodar y decir verdades- ha sido el maestro de ceremonias de una gala, larga como casi siempre, que no obstante sirve para testar el estado de salud del cine andaluz. Y es bueno, sí, pero tiene sus achaques.

La presidenta de la academia, Marta Velasco, ha servido de altavoz de este análisis de la situación: la Junta de Andalucía y Canal Sur han subido sus ayudas para respaldar las producciones pero hace falta, según dijo la presidenta, el desarrollo de la Ley del Cine y una sede propia para que la academia pueda llevar a cabo un programa de actividades que sirvan de catalizador de la industria.

También anunció el respaldo de la Academia a la candidatura de Granada como Capital Cultural 2031, y recibió un gran aplauso del público por hacer suyo el discurso final de Chaplin en El gran dictador, para alertar de la pérdida de humanidad en el mundo.

Noticias relacionadas

Con varias actuaciones musicales (Rosa, Zahara, Lagartija Nick o Antonio José), los Carmen de este año han servido también para recordar en el In Memoriam a los que nos dejaron (recuerdo para Maria Clauss y Óscar Toro, Concha Barquero y para José Luis Cienfuegos, entre otros) y para premiar el magisterio de los que abrieron camino, como el granadino Miguel Hermoso, premiado con el Carmen de Honor. El director de Fugitivas, Truhanes, Lola o La luz prodigiosa se definió como un emigrante, que dejó su tierra camino de Madrid en 1965, para poder hacer cine. Hoy, como dijo Manu Sánchez, "a Madrid, Barcelona o Singapur, hay que ir, pero no hay que irse". Sea.