Wagner sin palabras: Currentzis y musicAeterna llevan 'El anillo del nibelungo' al terreno sinfónico

La música de Richard Wagner sonará este sábado 7 de febrero en el Teatro de la Maestranza desde una perspectiva poco habitual. El director Teodor Currentzis se pone al frente de la orquesta musicAeterna para presentar El anillo sin palabras, una intensa versión orquestal de El anillo del nibelungo que prescinde de la voz para situar a la orquesta en el centro del relato.

La obra, firmada por Lorin Maazel, condensa en un único recorrido sinfónico la monumental tetralogía wagneriana a partir de una cuidada selección de veinte pasajes emblemáticos de El oro del Rin, La valquiria, Sigfrido y El ocaso de los dioses. El resultado es una pieza de gran aliento dramático que conserva la fuerza narrativa y emocional del original, pero que invita al oyente a descubrir nuevos matices, tensiones y colores en la escritura orquestal de Wagner.

Al eliminar el componente vocal, la música adquiere un protagonismo absoluto y permite apreciar con mayor nitidez la arquitectura sonora de una de las cumbres del repertorio operístico. El anillo sin palabras no es una simple reducción, sino una experiencia sinfónica autónoma, de gran intensidad expresiva y exigencia técnica, que propone una inmersión directa en el universo wagneriano desde una escucha distinta y fascinante.

Teodor Currentzis con la orquesta musicAeterna / Denis Konovalov

La interpretación corre a cargo de musicAeterna, la orquesta fundada por el propio Currentzis, que se ha convertido en una de las formaciones más influyentes del panorama musical internacional. Reconocida por la energía y profundidad de sus lecturas, la agrupación destaca por su versatilidad, capaz de transitar con naturalidad desde la música antigua hasta la creación contemporánea, y por su presencia habitual en las principales salas y festivales del mundo.

Teodor Currentzis, por su parte, es una de las figuras más singulares de la dirección actual. Su estilo apasionado y radicalmente personal ha marcado algunas de las interpretaciones más comentadas de los últimos años. Su trabajo con grandes teatros de ópera y festivales internacionales lo ha consolidado como un referente imprescindible de la escena musical contemporánea.

El concierto cuenta con el patrocinio de Teknoservice. Las entradas están disponibles a precios que oscilan entre 55 euros (Paraíso) y 125 euros (Patio), tanto en las taquillas del Teatro de la Maestranza como en su página web oficial.