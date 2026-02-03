El exilio y la emergencia climática, a debate en el Hay Festival de Sevilla con voces del pensamiento y la cultura: de Javier Gomá a María Dueñas

Sevilla volverá a convertirse en un epicentro internacional de las ideas con la celebración del IV Hay Festival Forum Sevilla, que tendrá lugar los días 16 y 17 de febrero. La cuarta edición del prestigioso encuentro reunirá a una veintena de destacados nombres de la literatura, el arte y el pensamiento en catorce actividades que consolidan a la capital andaluza como un espacio de referencia para el diálogo cultural y el pensamiento crítico.

El Hay Festival Forum Sevilla se celebrará en espacios emblemáticos de la ciudad como la Fundación Cajasol, la Fundación Valentín de Madariaga, la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Sevilla y el campus EUSA Cámara de Comercio, reforzando la conexión entre cultura, universidad y ciudadanía.

Grandes nombres de la cultura nacional e internacional

Durante dos jornadas, escritores, artistas, filósofos y periodistas culturales abordarán cuestiones clave de nuestro tiempo como la identidad, el desarraigo, el exilio, la emergencia climática o el papel de la cultura como motor de transformación social.

Entre los participantes destacan María Dueñas, Juan Bonilla, Martín Caparrós, la escritora canadiense Nancy Huston, la autora francesa Sophie Demange, el filósofo Javier Gomá, así como los creadores sudaneses Rashid Diab y Abdelaziz Báraka Sakin. A ellos se suman periodistas y profesionales del ámbito editorial como Irene Hernández Velasco, Helena de Bertodano, Ana Gavín o Erna von der Walde.

La programación refuerza el carácter internacional del Hay Festival en Sevilla, con voces procedentes de distintos países y tradiciones culturales, en línea con el espíritu del festival de conectar ideas, lenguajes y miradas.

Cultura, diálogo y pensamiento crítico

El Hay Festival apuesta por la cultura como herramienta para comprender el presente y construir el futuro. Así lo subraya la directora del festival en Sevilla, Sheila Cremaschi, quien destaca el papel de las expresiones culturales como espacios para la reflexión colectiva y el debate sereno sobre los grandes retos contemporáneos.

En esta edición, el programa vuelve a poner el foco en la conversación entre disciplinas, con encuentros que combinan literatura, filosofía, periodismo, arte y compromiso social, reforzando el papel de Sevilla como ciudad abierta al pensamiento global.

Programación juvenil y compromiso social

Uno de los ejes más destacados del IV Hay Festival Forum Sevilla es el refuerzo de la programación juvenil, que gana peso con talleres, charlas y actividades pensadas para acercar la cultura y la lectura a los más jóvenes.

Entre las propuestas figuran encuentros con la bookinfluencer y escritora Patricia Ibárcena, talleres universitarios de fotografía con smartphones y escritura autobiográfica, así como actividades de dinamización lectora dirigidas a estudiantes.

El festival mantiene además su compromiso con colectivos en riesgo de exclusión social, con iniciativas como el encuentro de María Dueñas con el Club de Lectura de la Asociación Entre Amigos del Polígono Sur, y actividades educativas destinadas a alumnado de zonas vulnerables de la ciudad.

Sevilla, sede estratégica del Hay Festival

Con esta cuarta edición, Sevilla se consolida como una de las sedes clave del Hay Festival en España, tras el éxito de citas anteriores y con la mirada puesta en el contexto cultural de la ciudad, especialmente de cara al futuro aniversario de la Exposición Iberoamericana de 1929.

El evento cuenta con el apoyo de numerosas instituciones culturales, educativas y editoriales, y refuerza la imagen de Sevilla como ciudad de pensamiento, diálogo y proyección internacional.

Las entradas y abonos están disponibles en la web oficial del festival. La entrada es gratuita para estudiantes y los encuentros podrán seguirse presencialmente y en streaming, ampliando así su alcance a un público global.