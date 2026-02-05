Hadas, amantes y teatro dentro del teatro: así es 'El Sueño de una noche de verano' de Britten que llega al Maestranza

El Sueño de una noche de verano de Benjamin Britten llega por fin al Teatro de la Maestranza. Es, como ha insistido el director del espacio escénico de Sevilla, Javier Menéndez, uno de lo platos fuertes de la temporada. Un título que se no se había representado nunca en este escenario y de un autor que no es fácil ver representado y en una producción de la ópera de Lille que sólo se ha visto antes en Lausanne y Tokyo. A los 50 años de su muerte, el Maestranza trae esta ópera que introduce en un universo entero, de esos que obligan al espectador a mirar -y a escuchar- en varias direcciones a la vez.

Britten compuso esta ópera en 1960, sobre el Shakespeare más nocturno y más juguetón, pero también el más inquietante. Sobre el escenario conviven niveles superpuestos: el mundo humano de los amantes, el mundo sobrenatural de las hadas, y ese tercer plano deliciosamente artesanal del teatro dentro del teatro, donde los cómicos ensayan y se equivocan con una ternura que desarma. Todo sucede como si el espectador caminara por habitaciones comunicadas: atraviesa una puerta y, sin darse cuenta, ya está en otro clima, en otra lógica, en otra temperatura emocional.

La dirección del Maestranza lo presenta como un título "muy, muy especial": no es solo por el reparto o por la complejidad técnica, sino por esa cualidad rara de las obras que exigen precisión absoluta para que la magia parezca natural. "Es un título que exige un ejercicio de sincronización perfecta", con un trabajo, ha insistido, "de relojería perfecta" también en lo que no se ve, de ahí que haya subrayado la labor de los técnicos del teatro. En Britten, la ilusión depende de la exactitud: si el engranaje funciona, el sueño respira.

Musicalmente, el Sueño es además un prodigio. Britten "juega con la tonalidad, con los colores…", ha explicado en su intervención Corrado Rovaris, director musical. Ese juego no es capricho, sino dramaturgia pura: "cada mundo tiene su brillo, su sombra y su perfume armónico". Rovaris recordaba que el compositor eligió “un camino de música nueva pero recordando al Barroco".

"En los cinco primeros minutos se desata la ceremonia: aparecen los niños que son las hadas, la disputa entre Titania y Oberon, y esa sensación de misterio que sumerge al público en el sueño" Laurent Pelly — Director de escena

Una música, aquí interpretada por los músicos de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla en el foso con la batuta de Michael Plasson, que encaja en la propuesta que lleva a escena Laurent Pelly, que lleva "más de 20 años" cerca de este título, desde sus inicios teatrales en la ciudad de Grenoble (Francia): "Es un texto extraordinario de gran complejidad: es triste, es comedia, es patético, es ligero…". Su propuesta, dice, es "muy simple pero muy sofisticada a la vez", con una oscuridad que invita a que "el público pudiera soñar, imaginar qué hay detrás". Y ahí está una clave: no se trata de explicarlo todo, sino de abrir una rendija para que el espectador complete ese bosque.

Entre las singularidades vocales, Oberon aparece como una figura emblemática: "El primer papel que se escribió para un contratenor en época moderna”, recuerda Xavier Sabata, que debuta en este rol, subrayando lo especial de una voz que parece venir de otro plano, "humana y no humana a la vez". Titania, en palabras de la soprano Rocío Pérez, "es un caramelito de rol", "da mucha luz", cuenta sobre la "poderosa" Reina de las Hadas. Y el puente entre todos los mundos es Puck, aquí interpretada por Charlotte Dumartheray, que atraviesa cada capa del sueño

Hay, además en esta obra un gran protagonismo de la Escolanía de Los Palacios, fundada por Enrique Cabellol, que lleva trabajando este texto desde hace un años y desde diciembre trabajando directamente con el equipo de la ópera para alcanzar "nivel de excelencia" requiere una obra tan compleja que se podrá ver en tres funciones: 12 de febrero (estreno), 14 y 16. El ensayo general es el 10 de febrero. Los jóvenes de menos de 30 años tienen descuentos de hasta el 80% del precio de las entradas.