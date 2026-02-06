El musical Jesucristo Superstar vuelve Los Remedios de la mano de la escuela de teatro
Las representaciones serán entre febrero y marzo y tendrán como protagonistas a medio centenar de alumnos y monitores
La Escuela de Teatro San José SS.CC. recupera por su 70 aniversario una de sus producciones más representativas. "Jesucristo Superstar", el aclamado musical rock que marcó un antes y un después en la historia del teatro musical en España. Las representaciones tendrán lugar en el Teatro Los Remedios, ubicado en la calle Juan Ramón Jiménez 22, durante los meses de febrero y marzo.
La obra narra los últimos siete días de la vida de Jesús de Nazaret desde una perspectiva profundamente humana, explorando sus dudas y la compleja relación con Judas Iscariote. A diferencia de las representaciones tradicionales de la Pasión, este musical concluye con la crucifixión, sin incluir la resurrección.
Estrenado en España el 6 de noviembre de 1975 en el Teatro Nuevo Alcalá de Madrid, "Jesucristo Superstar" supuso toda una revolución cultural en plena dictadura franquista. Producido y protagonizado por Camilo Sesto, el espectáculo desafió la censura de la época tras los problemas que la versión cinematográfica había tenido para proyectarse en España.
Una cita imprescindible en la agenda cultural sevillana
Con funciones distribuidas a lo largo de varias semanas de febrero, incluida una representación el viernes de Dolores, el montaje se integra en el calendario cultural de Sevilla como un evento de referencia previo a la Semana Santa.
Las entradas ya se encuentra disponibles, pudiéndose adquirir a través de la página web de la Escuela de Teatro San José SS.CC. Un evento que promete marcar la temporada cultural sevillana y rendir homenaje a 70 años de formación teatral y compromiso con las artes escénicas en la ciudad.
El espectáculo se presentará durante tres fines de semana consecutivos del mes de febrero, ofreciendo una función especial el Viernes de Dolores.
Fechas:
- viernes 6 de febrero
- sábado 7 de febrero
- domingo 8 de febrero
- viernes 13 de febrero
- sábado 14 de febrero
- domingo 15 de febrero
- viernes 20 de febrero
- sábado 21 de febrero
- domingo 22 de febrero
- Función especial viernes 27 de marzo
- Sevilla cierra las compuertas del Muro de Defensa de Triana por riesgo de desbordamiento del Guadalquivir
- Última hora de la borrasca Leonardo, en directo |La Junta anuncia la vuelta a las clases en Huelva, Sevilla y Cádiz, salvo la Sierra de Grazalema
- La Cartuja, pendiente de la borrasca Leonardo: el alcalde de Sevilla 'valora' con la Federación si se juega el Betis-Atlético
- Aemet avisa: otra borrasca amenaza Andalucía tras Leonardo, habrá lluvias persistentes y fuertes vientos en estas provincias
- Sevilla retoma la normalidad: vuelven las clases en todas las capitales salvo Jaén, Granada y Almería
- La Junta pospone a la tarde la apertura de los colegios este jueves: 'No hay una decisión definitiva
- Vuelta al cole y suspensión de clases en Andalucía tras la borrasca Leonardo, municipio a municipio
- La Cartuja, a prueba de la borrasca Leonardo: el Betis-Atlético sigue en pie y apunta a otro récord de público