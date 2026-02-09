Muere en Sevilla Rafael Amador, pionero del blues flamenco y cofundador de Pata Negra, a los 65 años
El guitarrista y cantaor sevillano, referente de la fusión entre flamenco, blues y rock junto a su hermano Raimundo, fallece en el Hospital Virgen del Rocío rodeado de su familia
R.M.
Rafael Amador, guitarrista, compositor, cantaor y excomponente junto a su hermano Raimundo del grupo 'Pata Negra', ha fallecido en Sevilla a los 65 años, según ha informado a EFE su familia.
Rafael Amador, nacido en Sevilla en 1960, falleció anoche en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla "en manos de su hermano" Diego Amador, su hijo Rafael "y muchos seres queridos", según han explicado sus familiares.
Pionero del blues flamenco en España
El nombre de Rafael Amador ha estado ligado durante su historia musical al de su hermano Raimundo y al de Kiko Veneno, que desembocó en la banda 'Veneno', y de ahí a 'Pata Negra' junto a su hermano, en un proyecto caracterizado por la fusión de flamenco, blues y rock.
Rafael Amador fue una figura esencial de la música española contemporánea como cofundador de Pata Negra, el grupo sevillano que a comienzos de los años 80 rompió moldes al fusionar blues, rock y flamenco. Junto a su hermano Raimundo Amador, impulsó un proyecto innovador que, pese a no ser comprendido en sus inicios, terminó convirtiéndose en un referente por su libertad creativa, su riqueza rítmica y una energía desbordante, visible tanto en la música como en unas letras marcadas por el humor.
Su trayectoria estuvo vinculada a algunos de los movimientos más influyentes de la música andaluza moderna. Antes de Pata Negra, los hermanos Amador formaron parte de Veneno, grupo pionero en la mezcla de flamenco y rock que marcó su evolución artística. Tras la disolución de Pata Negra a comienzos de los 90, el legado de Rafael Amador quedó integrado en la historia de la música mestiza en España, con una influencia que se prolongó a través de colaboraciones y del camino artístico seguido por su hermano Raimundo.
- Gimnasios de 24 horas: la Junta de Andalucía permitirá que los centros deportivos abran toda la noche
- Evacuado el Palacio de Congresos de Sevilla (Fibes) por acumulación de agua en Sevilla Este
- El agua se acumula en el Charco de la Pava en Torre Triana, en la Cartuja: el Guadalquivir en aviso rojo en Sevilla capital
- El lunes baja la intensidad en Andalucía, pero sube a cinco los avisos de Aemet: Cádiz y Málaga, otra vez en el foco
- La borrasca Marta en Sevilla y Andalucía, en directo | Última hora de la alerta de la Aemet por viento y lluvia, y riesgo de inundaciones graves
- Almonte prohíbe circular a vehículos y peatones por la borrasca Marta: 'El Rocío no admite más agua
- Así afrontará Andalucía este domingo: dos provincias con avisos de Aemet las 24 horas y cinco solo de madrugada
- Grandes constructoras sevillanas pujan por las obras para la transformación del entorno del Teatro Lope de Vega