El Museo de Bellas Artes consagra una exposición a finales de año a Juan de Mesa, el gran maestro de la imaginería sevillana

La pinacoteca conmemora el 400 aniversario del fallecimiento del escultor y reunirá una treintena de obras

consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo

consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo / Felipe Marín Alonso

Felipe Marín Alonso

Felipe Marín Alonso

El Museo de Bellas Artes de Sevilla se prepara para rendir homenaje a una de las figuras más relevantes del Barroco español. A finales de 2026, la institución reunirá lo más destacado de la trayectoria artística del escultor Juan de Mesa (Córdoba, 1583 - Sevilla, 1627), ofreciendo una visión actualizada de su figura, su producción y su repercusión en el arte sevillano.

La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, ha presentado este lunes esta programación "que se enmarca en una de las principales líneas de trabajo de la pinacoteca centrada en la investigación, revisión y actualización de los principales artistas de la Escuela Sevillana del Barroco".

La muestra, que podrá verse hasta marzo de 2027, se articulará en diferentes secciones que presentarán al público la estrecha relación con su maestro Juan Martínez Montañés, maestro que le marcaría en su legado artístico.

((Noticia en ampliación))

TEMAS

