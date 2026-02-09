El pintor Georg Dokoupil escoge a Morante para anunciar la temporada taurina en Sevilla
La Real Maestranza presenta una obra del pintor checo Georg Dokoupil que anunciará todos los festejos del coso sevillano el próximo año
La Real Maestranza de Caballería ha presentado este lunes el cartel anunciador de la temporada taurina 2026 en Sevilla, una obra del artista checo Georg Dokoupil que tiene como figura central a Morante de la Puebla. El acto se ha celebrado en el Salón de los Carteles de la Plaza de Toros de la Maestranza.
Morante, protagonista del cartel
Durante la presentación, Morante de la Puebla ha participado con un tono distendido, ha felicitado al autor del cartel y ha deseado suerte al nuevo empresario de la Maestranza, José María Garzón. El torero ha subrayado el significado personal del momento, al tratarse de su reaparición, asegurando sentirse “muy responsabilizado por las expectativas” generadas en torno a la próxima Feria.
El encargo y la inspiración
El galerista Fernando Francés, encargado de comisionar la obra por parte de la Maestranza, ha explicado que el objetivo era rendir homenaje a la tauromaquia y a la figura de Morante, en un contexto marcado por el anuncio previo de su retirada. Según ha detallado, Dokoupil realizó varias versiones antes de dar por concluida la obra definitiva.
El propio artista, adscrito al neoexpresionismo, ha señalado durante el acto su admiración por la figura del torero, destacando su presencia y estética, palabras que han sido recibidas con aplausos por los asistentes.
Imagen de toda la temporada
El cartel presentado será la imagen oficial de la temporada 2026, ya que se utilizará para todo el billetaje, programas de mano, trípticos y la cartelería global de los festejos que se celebren en el coso sevillano. Una vez finalizado su uso promocional, la obra pasará a formar parte de la colección artística de la Maestranza.
Una colección de prestigio
La incorporación de la obra de Georg Dokoupil refuerza la colección de carteles contemporáneos que la Real Maestranza impulsa desde 1994, a iniciativa del recordado pintor y caballero maestrante Juan Maestre. Este fondo reúne firmas de gran proyección nacional e internacional y se exhibe de forma permanente en el Salón de los Carteles.
Entre los artistas representados figuran nombres como Miquel Barceló, Carmen Laffón, Botero, Luis Gordillo, Norman Foster, Abraham Cruz Villegas o Martha Jungwirth, autora del cartel del pasado año.
Pregonero taurino
El acto ha servido también para anunciar que Rubén Amón será el pregonero taurino del próximo Domingo de Resurrección, una cita tradicional que abre el ciclo festivo de la temporada sevillana.
