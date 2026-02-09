Directo | Presentación de los carteles taurinos de la temporada en la Real Maestranza de Sevilla en el Cartuja Center

La presentación de los carteles de la temporada taurina de Sevilla 2026 se celebra hoy lunes 9 de febrero en el Cartuja Center. A la cita, organizada por la empresa Lances de Futuro, con José María Garzón al frente de la plaza, asisten numerosos toreros, apoderados, ganaderos y profesionales del mundo del toro.

Presentación del cartel pictórico de la temporada taurina de Sevilla de 2026 en la Maestranza. / Raul Caro / EFE

La presentación supone un cambio significativo respecto a los últimos años, cuando el acto se celebraba en el Salón de Carteles de la Real Maestranza bajo la organización de Empresa Pagés. Se trata del primer gran giro en la gestión desde que Lances de Futuro asumiera las riendas del coso del Baratillo el pasado mes de enero.

Noticias relacionadas

En el apartado ganadero, ya se ha confirmado la vuelta de La Quinta, el debut de la ganadería de Álvaro Núñez y el regreso de Puerto de San Lorenzo. El elenco mantendrá, en líneas generales, los hierros habituales de las últimas temporadas, incluidos los emblemáticos Miura y Victorino Martín, pilares de la tradición maestrante.