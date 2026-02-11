Provincia
Mapa de la inversión cultural en Sevilla: 20 millones de Diputación para construir y renovar teatros municipales
El Teatro de la Maestranza ha acogido el acto en el que se ha oficializado la entrega de estas partidas destinadas a las infraestructuras escénicas de Camas, Estepa, Guillena, Espartinas y Pilas
P. G.
¿Qué supone para un municipio de la provincia tener un teatro propio?, ¿por qué es importante que los profesionales y compañías amateurs de artes escénicas tengan un escenario digno donde llevar sus obras?, ¿harán parada giras nacionales en estos espacios escénicos? Son preguntas que surgen a propósito de la noticia de la inversión por parte de la Diputación de Sevilla de 20 millones de euros dentro del Programa Sevilla 2030 (dotado con una cantidad global de 140 milones de euros en total) por el que siete municipios sevillanos podrán construir o renovar sus teatros municipales.
Con la inclusión de una línea destinada a la construcción o renovación de teatros de la provincia, el objetivo de la Diputación ha sido el de terminar con el déficit de este tipo de infraestructuras que persiste en algunas comarcas sevillanas, abriendo una convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva y de cofinanciación, destinada a municipios de entre diez mil y cuarenta mil habitantes. "Venimos a invertir en cultura. A poner en circulación 20 millones de euros en siete municipios que no tenían teatro, acorde con el nivel de calidad de programación cultural que queremos", ha insistido Javier Fernández, el presidente de la Diputación de Sevilla.
Según la institución provincial, la inversión se distribuye entre Camas (tres millones), Estepa (5,2 millones), Guillena (3,9 millones), Espartinas (4,7 millones) y Pilas (tres millones), que impulsarán la construcción de sus respectivos teatros. Además, Brenes recibirá 1,9 millones para adecuar como teatro el salón de usos múltiples y La Algaba contará con tres millones para terminar su teatro.
La entrega de las subvenciones se ha formalizado en un encuentro en el Teatro de la Maestranza, presidido por Javier Fernández, junto a los alcaldes de Camas, Víctor Manuel Ávila; Brenes, Jorge Barrera; Estepa, Antonio Jesús Muñoz; La Algaba, Diego Manuel Agüera; Guillena, Lorenzo Medina; y Pilas, José Leocadio Ortega, además de la alcaldesa de Espartinas y vicepresidenta de la Diputación, Cristina Los Arcos. También han asistido los diputados provinciales responsables de las áreas gestoras de la iniciativa y el director general del Maestranza, Javier Menéndez, del que la Diputación, en palabras de Javier Fernández, "tiene la llave": "En la provincia estamos especialmente orgullosos del Teatro de la Maestranza, del que tenemos llave, ya que la Diputación es copropietaria, forma parte de su accionariado y pone recursos anualmente, desde ese compromiso con la cultura, para que cada temporada sea una realidad", ha dicho Fernández.
En materia cultural, el presidente ha remarcado que "no se puede hacer cultura sin presupuestos" y ha añadido que "además de la creación de infraestructura, desde la Diputación vamos a invertir este año 16 millones de euros, de los que seis millones van directamente transferidos a los ayuntamientos de la provincia para que cada uno, desde su autonomía local, pueda configurar una programación cultural propia, que responda a los gustos y las demandas de sus vecinos y vecinas, mientras que el resto financia nuestros programas y circuitos de producción propia".
Coordinación durante el temporal
Durante el acto, Fernández ha agradecido a los regidores "por la coordinación y el esfuerzo para minimizar las consecuencias del tren de borrascas en Sevilla" y ha defendido que “hemos sido ejemplo de trabajo coordinado de todas las administraciones y de todas las instancias de emergencia y de seguridad, lo que influye en la ciudadanía, que espera que la cosa pública esté a la altura en estos casos y, si esto es así, la política va a volver a ponerse de moda”.
