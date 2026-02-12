El arte de lo esencial, el célebre pianista Arcadi Volodos actúa en el Maestranza este domingo
Un recital de piano de uno de los grandes intérpretes de nuestro tiempo
El domingo 15 de febrero de 2026, el Teatro de la Maestranza de Sevilla acoge un acontecimiento musical de primer nivel con la presencia de Arcadi Volodos, uno de los pianistas más admirados y respetados del panorama internacional. Dueño de una técnica prodigiosa y de una profundidad expresiva excepcional, Volodos ha conquistado al público y a la crítica por su capacidad para ir más allá del virtuosismo y revelar la esencia más íntima de la música.
El recital propone un recorrido por algunas de las cumbres del repertorio romántico para piano. La velada se abrirá con la Sonata en sol mayor D. 894, op. 78 de Franz Schubert, una obra de gran aliento lírico y refinada introspección. A continuación, Volodos abordará una selección de páginas de Frédéric Chopin, con tres mazurcas (op. 33 n.º 4, op. 41 n.º 2 y op. 63 n.º 2), el Preludio op. 45 y la monumental Sonata n.º 2 en si bemol menor, op. 35, una de las obras más emblemáticas y exigentes del repertorio pianístico.
Perfil de un pianista imparable
Nacido en San Petersburgo en 1972, Arcadi Volodos inició su formación musical en el ámbito del canto y la dirección antes de dedicarse plenamente al piano a finales de la adolescencia. Desde su debut en Nueva York en 1996, su carrera ha sido imparable, actuando en las salas más prestigiosas del mundo y colaborando con algunas de las orquestas y directores más importantes de nuestro tiempo. Paralelamente, el recital de piano ocupa un lugar central en su trayectoria artística, permitiéndole desplegar un enfoque interpretativo libre, personal y profundamente reflexivo.
Aclamado también por su discografía, galardonada con premios como Gramophone, Diapason d’Or, Echo Klassik o Edison Classical, Volodos es reconocido no solo como un virtuoso excepcional, sino como un verdadero narrador musical, capaz de transmitir emoción y profundidad tanto en las grandes obras del repertorio como en las páginas más íntimas.
El público sevillano tendrá así la oportunidad de disfrutar de una velada única, marcada por la sensibilidad, el rigor y la intensidad expresiva de uno de los grandes pianistas de nuestro tiempo. Un recital imprescindible para los amantes del piano y de la música en estado puro.
Las entradas están disponibles en las taquillas del Teatro de la Maestranza y a través de su página web.
