El Fantasma de la Ópera llega a Sevilla: fechas, entradas y reparto en el Cartuja Center

"Después de hacerlo tantas veces, me sigue erizando la piel cuando suena". Así habla Rubén López de su papel en El Fantasma de la Ópera, el musical que llega al Cartuja Center de Sevilla desde este viernes 13 al 22 de febrero, en una parada muy especial para sus protagonistas, que esperan con ilusión la reacción del público sevillano.

El Fantasma de la Ópera es uno de los grandes títulos de la historia del teatro musical. Basado en la novela de Gaston Leroux y convertido en fenómeno mundial gracias a la música de Andrew Lloyd Webber, la historia trata de un misterioso hombre enmascarado que vive oculto en la Ópera de París y que se obsesiona con una joven soprano, Christine, a quien guía hacia el éxito mientras la envuelve en una relación marcada por el amor, la manipulación y el misterio.

En esta versión que llega al Cartuja Center, los papeles protagonistas estarán interpretados por Daniel Diges, una de los intérpretes de referencia del género, Ana San Martín y Rubén López, quienes encabezan el reparto de esta aclamada producción.

Sevilla, una parada especial para los protagonistas

Los tres protagonistas del musical han expresado su ilusión por actuar en la capital andaluza. Para López, sevillano de nacimiento, "es un orgullo traer un musical tan mítico como éste a mi ciudad".

Ana San Martín recordó su paso anterior por Sevilla con entusiasmo: "Vine el año pasado al Maestranza y me encantó la experiencia con el público sevillano. Lo que deseo es que lo disfruten como nosotros". Diges también destacó su vínculo con la ciudad: "Tengo mucha conexión con Sevilla, amigos, gente que me quiere...".

Los protagonistas coinciden en que el público vivirá una experiencia inolvidable. "A mí, después de hacerlo ya tantas veces, me sigue erizando la piel cuando suena, imagínate para el público que lo vaya a ver por primera vez", sostiene López.

Una experiencia que va más allá del escenario

López lanza una invitación directa al público: "Que no se pierdan la oportunidad de poder venir a ver la obra. Es una ocasión única para poder disfrutar de este histórico musical". Por otro lado, Diges aconseja al público "que disfrute del espectáculo, porque es una obra que hay mucha magia y muchas sorpresas".

Este montaje, que tras su paso por Madrid, también se ha presentado en México, está dirigido por Federico Bellone y musicalmente por Julio Awad, ganador del Premio Talía 2024 por esta versión del musical, ha sido elogiado por la crítica y el público. Silvia Montesinos es la responsable de la adaptación de la letra, mientras que el vestuario, diseñado por Chiara Donato, ha recibido el Premio del Público Broadway World Spain. Desde su estreno en el Her Majesty's Theatre del West End en 1986 y en Broadway en 1988, El fantasma de la ópera ha cautivado a más de 160 millones de personas en 195 ciudades y 21 idiomas, ganando más de 70 importantes premios teatrales. La versión que llega a Valencia mantiene el espíritu del original, con una puesta en escena espectacular y una historia inolvidable que ha convertido al musical en un referente del teatro mundial.