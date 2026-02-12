Las hadas vienen de Los Palacios: así se prepara la escolanía de voces blancas que canta en las óperas del Maestranza

En Los Palacios y Villafranca hay una escolanía que lleva 25 años poniendo voces infantiles al servicio de la ópera. Este jueves vuelve al Teatro de la Maestranza para participar en El sueño de una noche de verano, de Benjamin Britten, un título que el propio coliseo sevillano ha señalado como uno de los platos fuertes de la temporada: nunca se había representado aquí, el británico no es un compositor habitual en cartel y la producción -procedente de la Ópera de Lille- solo se había visto antes en Lausanne y Tokyo.

A los 50 años de la muerte del músico, el teatro abre la puerta al universo del Britten más complejo y especial. Y que tiene en las voces blancas de estos niños, que representan las hadas tan características de esta obra, el reflejo del sueño de todo un pueblo, Los Palacios, volcado con uno de los proyectos culturales más hermosos que tiene. Así también lo quiso subrayar Javier Menéndez, director del teatro, durante la presentación de la ópera, que contó con la participación de Enrique Cabello, fundador de la Escolanía.

"Mi gran afición a la música coral y a la ópera me llevó desde muy joven a crear coros escolares, parroquiales y coros polifónicos", cuenta Cabello, distinguido por su municipio con una calle. A finales de los años 90, le llegó la llamada que cambió el rumbo: "Cajasur me pidió un grupo de niños cantores para que participaran en una producción de la ópera Turandot de Puccini, que producían el Maestranza y Cajasur". Aquello fue, sin que nadie lo supiera todavía, un examen.

"Fue en Córdoba y el equipo de producción del teatro sevillano quedó satisfecho de nuestra actuación y me animó para crear una escolanía de voces blancas que pudiera hacer frente a las óperas en las que se necesitaran niños cantores", cuenta a El Correo de Andalucía con humildad y dulzura este hombre que ha encontrado en la música y en este coro un refugio ante los zarpazos de la vida.

Desde entonces, Los Palacios se convirtió en una pequeña fábrica de voces blancas con destino a la gran caja escénica del Maestranza (y de muchos otros teatros y espectáculos) que tienen un amplísimo registro: óperas, zarzuelas, villancicos navideños, clásicos, sinfonías corales... "En 2003 debutamos en el Maestranza con Otelo de Verdi", recuerda Cabello. Luego llegaron "otras muchas como El pequeño deshollinador, Hansel y Gretel, La zorrita astuta, Werther, El gato montés, La boheme, Tosca, Turandot, La flauta mágica, Carmen…".

La Escolanía, formada hoy por decenas de menores de edades muy tempranas, seleccionados por sus cualidades musicales y entrenados en respiración, vocalización e interpretación, no solo ha acumulado funciones: ha creado una cultura

Y también los grandes títulos interpretados por la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla como la tercera sinfonía de Mahler, Carmina Burana o El señor de los anillos". La Escolanía, formada hoy por decenas de menores de edades muy tempranas, seleccionados por sus cualidades musicales y entrenados en respiración, vocalización e interpretación, no solo ha acumulado funciones: ha creado una cultura. Antiguos escolanes que hoy enseñan música, cantan, viven del oficio. Pero la esencia sigue siendo la misma: niños aprendiendo a cantar, a escuchar y a trabajar en equipo.

'El sueño de una noche de verano', una ópera que debe funcionar como una pieza de relojería

Y en Britten, esa esencia se vuelve especialmente delicada. El sueño de una noche de verano, compuesta en 1960 sobre el Shakespeare más nocturno y juguetón, superpone mundos como habitaciones comunicadas: el de los amantes, el de las hadas, el del teatro dentro del teatro. Si el engranaje falla, se rompe la magia. Por eso el director del Maestranza insistía en la "relojería" y el trabajo de sincronización que supone esta ópera a la que se han adaptado estos niños. Y por eso, para la Escolanía, esta ópera es algo más que un título más.

Así ensaya la Escolanía de Los Palacios la ópera 'El suelo de una noche de verano' en el Teatro de la Maestranza / Marina García

"Es una opera difícil, muy difícil, como dice Enrique", se escuchaba estos días en el equipo de una producción que cuenta con la dirección escénica de Laurent Pelly y la dirección musical de Corrado Rovaris.

Aurora Galán, directora de la Escolanía, lo confirma: "Sí, es la ópera más difícil que hemos montado”. El trabajo viene de lejos. "Llevamos seriamente desde agosto ensayando con ellos… ha sido una labor ardua", explica. Y no solo por la música: Britten exige aprendizaje en inglés. "Nos acaban de felicitar por la dicción", explica Galán con el orgullo de ver proyectado ahora en esos niños lo que ella fue antes. Galán entró de niña en la Escolanía, bajo la dirección de Enrique Cabello, y hoy profesionalmente se dedica a la música: es soprano, actúa en recitales y programas de toda España y es profesora del Conservatorio de Córdoba. "Al cabo de un tiempo de entrar, me di cuenta de que quería dedicarme a esto, que la música fuera mi proyecto de vida y eso se lo debo a la Escolanía, que me enseñó música, pero también disciplina, trabajo en equipo, perseverancia, paciencia, respeto...", describe con emoción y un entusiamos que contagia.

La Escolanía trae al escenario un abanico de edades que desde la butaca es dificil de apreciar. "Tenemos niños desde los 6-7 años hasta los 14-15", detalla Aurora. "Vais a ver niños muy pequeños encima del escenario, aunque parezca desde allí que son más grandes. Son niños muy pequeños y han tenido que aprender muchísimo". En esta ópera, además, su papel es singular: ellos son el coro de las hadas, una presencia que abre el sueño casi desde el inicio y sostiene esa atmósfera de misterio que flota sobre todo lo demás. No están para decorar: son parte del mecanismo poético.

En los ensayos dentro del Maestranza, ese mecanismo se vuelve tangible. Los niños pisan esa gran caja escénica con una mezcla de respeto y emoción difícil de fingir. Desde el trabajo que se hace en maquillaje y peluquería, la ópera se les mete por los ojos antes que por la garganta: el maquillaje se convierte en un parte del juego. Se miran en los espejos como quien prueba otra vida durante unos minutos: purpurinas, sombras, líneas que cambian la cara... El maquillaje, las pelucas y las antenas son en pasaporte para entrar en el bosque.

También es especial el trabajo con la batuta. Han ensanyado con el director Alessandro Palumbo, que, según ha confesado al equipo de la ópera, ha disfrutado mucho con el trabajo de los niños: indicaciones, correcciones, entender que el foso y el escenario hablan idiomas distintos, pero deben respirar a la vez, escuchar atentos cómo entra cada instrumento que tocan los músicos de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. Para un coro infantil, ese diálogo es una lección de concentración pura: entrar donde toca, sostener, desaparecer, reaparecer como si todo fuera fácil.

Este jueves, cuando se levante el telón, el público verá hadas. Detrás habrá meses de ensayo, sílabas repetidas, respiraciones contadas y niños que han disfrutado del juego sin perder el rigor. Y esa es, quizá, la virtud más rara de esta Escolanía: convertir el trabajo duro en algo que, desde la sala, parece natural. Como el sueño de una noche de verano.