COAC 2026: estos son todos los ganadores de la final del Carnaval de Cádiz
El jurado hace público el fallo tras una noche completa de coplas en el Gran Teatro Falla
El fallo del jurado de la final del Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz (COAC 2026) se ha hecho público alrededor de las 6.50.
Un total de 15 agrupaciones han participado en la última sesión del certamen.
La final se ha prolongado durante toda la noche, como es tradición en el Concurso del Falla, en una nueva cita marcada por la expectación.
El público ha aguardado hasta la madrugada para conocer el veredicto.
Premios en cuartetos y coros
En la modalidad de cuartetos, el tercer premio ha sido para Los Latin King (de la calle Pasquín).
El segundo premio ha recaído en Crónica de una muerte más que anunciada y el primero en ¡Qué no vengan!.
En coros, el primer accésit ha sido para La carnicería.
El cuarto premio ha sido para ADN, el tercero para Las mil maravillas, el segundo para La esencia y el primero para El sindicato.
Chirigotas y comparsas
En la categoría de chirigotas, el primer accésit ha sido para Los que la tienen de mármol.
El cuarto premio ha recaído en Los que van a coger papas, el tercero en Una chirigota en teoría y el segundo en Los amish del mono, fuimos a por piononos: la decepción.
El primer premio de chirigotas ha sido para SSSSHHHHH!!!!.
En comparsas, el primer accésit ha sido para Los locos.
El cuarto premio ha sido para Los invisibles, el tercero para El patriota y el segundo para Los humanos.
El primer premio en comparsas ha recaído en DSAS3.
Con este fallo se cierra una nueva edición del COAC, que vuelve a coronar a sus ganadores tras una final que se ha extendido hasta el amanecer en el Falla.
