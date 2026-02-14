El Carnaval de Cádiz toma la calle tras el Falla con el pregón de Manu Sánchez

El Carnaval de Cádiz deja atrás el Concurso del Gran Teatro Falla y traslada el protagonismo a la calle, con el pregón de Manu Sánchez en la plaza de San Antonio y coplas desde primeras horas de la tarde.

A partir de las 20.00 horas, Manu Sánchez protagoniza el acto oficial principal en la plaza de San Antonio.

Sin embargo, la esencia de la fiesta se siente antes, con las coplas como hilo conductor desde el mediodía.

Batalla de coplas en tablaos

A las 14.00 horas comienza la primera batalla de coplas en los escenarios instalados por el Ayuntamiento en distintos puntos del centro.

Los tablaos se ubican en el Mercado Central, Plaza del Palillero, Plaza de la Catedral y Plaza de San Francisco.

Tras el pregón, las actuaciones continúan con las Noches de Carnaval en la calle.

Desde las 22.30 horas, las agrupaciones premiadas en el Concurso del Falla actúan en la Plaza de San Antonio, Plaza de San Francisco y el barrio de La Viña.

Chirigotas y coros

El domingo arranca por derecho propio el carnaval de calle con las denominadas chirigotas callejeras.

Las inmediaciones del edificio de Correos, la Torre Tavira, las escalerillas del Museo Provincial en la plaza Minal, la plaza del Palillero o el Oratorio de San Felipe se convierten en escenarios improvisados.

Estas agrupaciones, también conocidas como ilegales por no participar en el concurso oficial, se erigen en protagonistas de rincones y casapuertas del casco histórico.

Los coros también cobran relevancia durante la jornada dominical.

Desde sus bateas recorren un circuito por el centro interpretando tangos, una de las coplas más representativas del carnaval gaditano.

Por la tarde, la Gran Cabalgata de Carnaval desfila por la avenida principal ante un público más familiar.

La noche culmina en el barrio de La Viña, considerado por muchos el corazón del carnaval, donde las agrupaciones callejeras vuelven a adueñarse de esquinas y plazas.