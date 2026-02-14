El Bizcocho hace historia y logra el primer premio del Carnaval de Cádiz: los saeteros de La Rinconada conquistan el Falla

La chirigota del Bizcocho y Pablo de la Prida ha conseguido hacer historia en el Falla. Ssshhhh!!!, los saeteros de La Rinconada, han conseguido el primer premio en el Gran Concurso del Carnaval de Cádiz.

La chirigota se ha impuesto a los cardenales del Yuyu (Los que van a por papas), a Los amish del mono fuimos a por piononos (La decepción) y a Una chirigota en teoría (los Stephen Hawking) y se ha convertido en la primera agrupación sevillana que obtiene el primer premio en el Falla.

Buenas sensaciones desde preliminares

La chirigota del Bizcocho conquistó el Falla desde su participación en preliminares y se ha ido consolidando a lo largo del concurso con un repertorio lleno de humor, con un estribillo y cuartetas que han pegado con fuerza en cada pase y con melodías pegadizas.

Los saeteros fueron recibidos en la gran final del Falla como las grandes agrupaciones. Con un público entregado que coreaba estribillo y cuartetas y que los despidió en pie al grito de "campeones".

Como ocurre siempre que una chirigota pega en unos Carnavales son habituales las referencias de otras agrupaciones a su repertorio. Y los saeteros de La Rinconada estuvieron presentes en toda la final. Incluso los cardenales del Yuyu copiaron su célebre cierre de pasodobles para completar uno de los cuplés que más dieron que hablar de la final.

Favoritos en una edición muy apretada

Los saeteros se sabían favoritos en una edición muy apretada y de ahí que en su pase final evitaran cambios arriesgados del repertorio, como los que protagonizaron los cardenales del Yuyu o los amish del Peluca (que defendían el primer premio de Los calaíta).

El concurso del Falla es una larga carrera de fondo en el que cada etapa suma y los saeteros han conseguido ser los más regulares manteniendo la misma calidad en cada uno de sus pases.

El Bizcocho y Pablo de la Prida tienen detrás una larga trayectoria por separado en chirigotas con agrupaciones que ya tuvieron un gran éxito como Los Daddy Cadi o No te vayas todavía. Pero esta ha sido la primera edición en la que han colaborado y la fórmula ha tenido tal éxito que ha conquistado al público gaditano.

Resultados en la modalidad de comparsa

En la modalidad de comparsa se enfrentaron dos de los grandes referentes de las últimas décadas: Martínez Ares con sus humanos y Jesús Bienvenido con Desas3, la agrupación que cerró la gran noche del Falla y ganó su segundo primer premio consecutivo.

En medio de los grandes se coló también este año la comparsa Los Patriotas con un acertado tipo dedicado a Blas Infante y un repertorio dedicado a Andalucía de principio a fin.

La comparsa de Alcalá de Guadaíra ha sido una de las grandes sorpresas de este año y en su pase final demostró con creces su calidad.

Coros y cuartetos

En coros, Julio Pardo júnior ha ganado por primera vez como autor en solitario, el premio llega tras la muerte de su padre, el reconocido autor, en 2023.

En la modalidad de cuartetos, continúa la hegemonía de Ángel Gago y Miguel Ángel Moreno.

Con este desenlace, la final del COAC deja una madrugada de decisiones que marcan un antes y un después en varias modalidades del Carnaval de Cádiz.