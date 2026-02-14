El Bizcocho, triunfador del Carnaval de Cádiz, actúa en Sevilla: fechas, horas y lugar

El Carnaval en la Calle de Mairena del Aljarafe se celebra los días 20, 21 y 22 de febrero con actuaciones gratuitas en la carpa municipal y un cartel con figuras destacadas.

El Ayuntamiento presenta una programación que convierte al municipio en punto de encuentro festivo durante tres jornadas.

Por la carpa municipal pasarán El cuarteto de El Gago, las chirigotas de El Bizcocho, Álex Peluca y Diego Letrán, y las comparsas de Marta Ortiz, El Chapa y La cantera. El concejal delegado de Cultura y Fiestas, Sergio Toro, señala que el objetivo es consolidar el Carnaval como una de las grandes fiestas locales, fomentar la convivencia vecinal y dinamizar el comercio y la hostelería.

Programación del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe / El Correo

Programa del Carnaval

El viernes 20 de febrero las actuaciones en la carpa municipal se desarrollan de 20.00 a 22.30 horas.

Actúan El cuarteto de El Gago, La chirigota de El Bizcocho y la Orquesta Elegidos.

El sábado 21 se celebra el pasacalle de 12.30 a 15.00 horas, con salida desde Juan de Austria, en Lepanto, y llegada a la carpa municipal en el Casco Antiguo.

Programación del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe / El Correo

La animación corre a cargo de Batukada Rua & Ruido y del grupo DJ Castelmori, que recorre el itinerario en carroza, además del concurso de carrozas y disfraces.

Ya en la carpa, las actuaciones se prolongan de 15.00 a 02.00 horas.

Participan Diego Letrán, La chirigota de Mairena, la comparsa de Marta Ortiz, agrupaciones ganadoras del COAC local, Álex Peluca y sesiones de DJ Jesús Luna, DJ Leal y el animador Jesús Cáceres.

Programación del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe / El Correo

El domingo 22 se celebra el tradicional Entierro de la sardina, con pasacalle y concurso de plañideras desde las 12.30 horas.

El recorrido parte del Teatro Villa de Mairena y finaliza en la carpa municipal.

Durante la jornada actúan la charanga Disonancia, la chirigota de la cantera de Mairena, la comparsa de Mairena, la comparsa de La cantera de Cádiz y la comparsa de El Chapa, junto a la entrega de premios y actividades infantiles gratuitas.