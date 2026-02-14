Julio y José, invitados en el Gran Teatro Falla tras su valentía en el accidente de Adamuz

El Gran Teatro Falla vivió una noche cargada de emoción con la presencia en tre los asistentes de Julio y José, los dos jóvenes que se convirtieron en protagonistas días atrás por su actuación decisiva en el accidente ocurrido en Adamuz. Ambos fueron invitados a disfrutar de la sesión desde el coliseo gaditano, donde recibieron el cariño del público y el reconocimiento a su gesto.

La visita de los dos chicos al Falla se produjo en un ambiente festivo, pero con un trasfondo muy especial: su rápida intervención tras el siniestro, prestando ayuda en los primeros momentos, les ha valido el aplauso de muchas personas dentro y fuera de su localidad. En el teatro, su presencia no pasó desapercibida y fue destacada como ejemplo de solidaridad y valentía.

“Nos ha sorprendido todo esto muchísimo”, reconocieron, todavía asimilando la repercusión que ha tenido su gesto. “Mucha gente critica a los jóvenes, pero se ha demostrado que estamos ahí para ayudar”, añadieron. Además, los dos jóvenes se declararon muy carnavaleros y confesaron que en casa siguen el concurso cada año. De hecho, cuando se les preguntó por una agrupación favorita, no dudaron en señalar una en concreto: Los que la tienen de mármol, una de las chirigotas que, según contaron, cayeron en semifinales.

La invitación al Gran Teatro Falla se suma a las numerosas muestras de reconocimiento que han recibido en los últimos días, convirtiendo su historia en una de las más comentadas.