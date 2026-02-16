¿Culpable o víctima? Poncio Pilato regresa al Antiquarium de Sevilla

Entre el 20 de febrero y el 15 de marzo, la Casa de las Columnas del Antiquarium acogerá la obra Poncio Pilato, que ha agotado todas las localidades en sus más de 160 representaciones a lo largo de once años.

La obra reconstruye las horas en que el procurador romano de Jerusalén tuvo que juzgar a un profeta que afirmaba ser el Mesías. Basado en documentos históricos y en la propia Biblia, el montaje de hora y media narra los momentos clave de aquel juicio: las presiones del Sanedrín judío, los equilibrios políticos del Imperio y la responsabilidad histórica que recayó sobre Pilato en uno de los episodios más trascendentales de la humanidad.

"No es una obra religiosa, ni cofrade, y Jesucristo no aparece en ningún momento", advierte el director José Luis Losa. El foco recae sobre Pilato, tratado desde una distancia que evita el juicio fácil: "No lo presentamos como el malo ni como el bueno, sino desde un punto de vista objetivo que invite al espectador a sacar sus propias conclusiones", explica Losa.

Teatro entre mosaicos romanos

El espacio arqueológico del Antiquarium, ubicado en el sótano de la Plaza de la Encarnación, aporta una atmósfera particular al montaje. Cada representación combina historia, dramaturgia y patrimonio histórico. Solo 110 espectadores por función pueden asistir a esta experiencia, situados alrededor de un mosaico romano auténtico que se convierte en el centro de la acción. "La escenografía es el propio lugar", señala Losa. "El público se va a encontrar rodeado de restos romanos auténticos, y eso crea una conexión con la historia que ningún decorado podría imitar", afirma el directo de la obra.

El espectáculo se estrenó en 2014 y tuvo que interrumpirse durante 2020 y 2021 por la pandemia. Hasta la fecha ha reunido a más de 16.000 espectadores. La propuesta de José Luis Losa se ha convertido en una referencia del teatro histórico en Sevilla. Losa aconseja: "Déjate llevar, disfruta del entorno, de las expresiones de los actores.

Las doce funciones programadas a lo largo de tres fines de semana consecutivos confirman el arraigo de este proyecto y consolidan la propuesta como una de las citas imprescindibles de la Cuaresma sevillana.

