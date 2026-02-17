Electrolunch vuelve a Sevilla el 21 de febrero: artistas invitados, actividades y mercadillo vintage en el Parque Magallanes

El festival de ocio familiar y música electrónica Electrolunch XXL celebrará su vigésima edición el próximo sábado 21 de febrero en el Parque Fernando de Magallanes, junto a Torre Sevilla. Organizado por Rocknrolla Producciones, en colaboración con el Ayuntamiento de Sevilla y la Junta de Andalucía, el evento volverá a convertir este pulmón verde a orillas del Guadalquivir en un espacio de encuentro cultural con entrada gratuita hasta las 17.00 horas.

Programación musical de Electrolunch

La cita contará con una programación musical encabezada por el DJ y productor escocés Denis Sulta, uno de los referentes del house británico, y por la bilbaína Sama Yax, figura destacada de la escena clubbing nacional. El escenario principal se completará con artistas como Adex y Fonome b2b Marinelli, mientras que el espacio Dominguito, de carácter más underground, dará cabida a nuevos talentos andaluces y sesiones en formato Boiler, además del ya habitual Open Deck para jóvenes promesas.

Dennis Dulta / El Correo

Actividades para todos los públicos

Más allá de la música, Electrolunch XXL mantiene su esencia como evento familiar con una amplia zona kids que incluirá castillo hinchable, talleres de reciclaje, barro, composición musical, beatbox o fingerboard, además de actividades como baloncesto con jugadores del Insolac Caja’87. La organización habilitará también pulseras identificativas para los menores y un punto ECO para la recogida selectiva de vasos reutilizables, reforzando su compromiso con la sostenibilidad.

Entre las novedades de esta edición destaca la tercera entrega de Emprendedores a la Calle, la instalación de la carpa de la asociación Adhara para la prevención de ETS, el estreno de la pasarela de moda Petroni x Electrolunch y la incorporación del Mercado del Juguete con artículos vintage. La oferta gastronómica incluirá arroces, comida internacional y nuevas propuestas como la food truck Sirocco Street Fish. El festival contará además con un mercadillo de artistas y artesanos locales, consolidando un formato que combina música electrónica, cultura urbana y ocio al aire libre para todos los públicos.