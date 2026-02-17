Lolita Flores y Pepe Habichuela reciben la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio: una vida dedicada a la cultura y al pueblo gitano

El Consejo de Ministros ha concedido este martes la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio a Lolita Flores y al guitarrista flamenco Pepe Habichuela, dos nombres fundamentales de la cultura española contemporánea. La distinción, otorgada a propuesta de la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, reconoce décadas de trayectoria artística y contribución al patrimonio cultural del país.

Lolita Flores, una vida sobre los escenarios

María Dolores González Flores, conocida artísticamente como Lolita Flores, ha construido una carrera sólida y versátil en la música, el teatro, el cine y la televisión. El documento oficial de concesión destaca su "carrera plural y coherente", así como su papel como figura central de la cultura popular contemporánea.

Su trayectoria ha estado marcada por la capacidad de integrar la tradición cultural española en distintos formatos artísticos, desde los escenarios musicales hasta las tablas teatrales. Además, su faceta como actriz ha supuesto una aportación destacada al desarrollo de las artes escénicas en España, consolidándola como una intérprete respetada por público y crítica.

Pepe Habichuela, referente de la guitarra flamenca

José Antonio Carmona, conocido como Pepe Habichuela, es considerado una de las figuras más influyentes de la guitarra flamenca contemporánea. Miembro de una histórica saga gitana de músicos granadinos, su obra ha sido clave en la evolución del flamenco desde la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad.

Su toque, profundamente arraigado en la tradición, ha sabido incorporar nuevos lenguajes musicales sin perder la esencia del flamenco más ortodoxo. Esa combinación de respeto por el legado y vocación innovadora ha contribuido a la renovación y proyección internacional del género.

Más allá de su aportación artística, la condecoración también pone en valor su labor en la defensa, dignificación y transmisión de la cultura gitana, un compromiso avalado, entre otros reconocimientos, por el Premio de Cultura Gitana a la Música concedido por la Fundación Instituto de Cultura Gitana.

Una de las mayores distinciones culturales del Estado

La Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio es una de las máximas condecoraciones en el ámbito educativo y cultural en España. Entre otras personalidades distinguidas figuran Mario Vargas Llosa, Joan Manuel Serrat, Ricky Rubio, Jorge Edwards, María Dolores Pradera, Concha Velasco o Carlos Saura.

La Orden fue creada en 1939, con el precedente de la Orden Civil de Alfonso XII, y tiene como finalidad premiar a personas físicas y jurídicas por los méritos contraídos en los campos de la educación, la ciencia, la cultura, la docencia y la investigación, así como por los servicios destacados prestados en España o en el ámbito internacional. El rey ostenta el título de Gran Maestre y el ministro o ministra de Educación ejerce como Gran Canciller.

Con este reconocimiento, el Estado subraya el papel de Lolita Flores y Pepe Habichuela como referentes vivos de la cultura española y como transmisores de un legado artístico que ha marcado generaciones