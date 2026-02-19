De María Terremoto a Laura Gallego: un torbellino de arte y solidaridad llega a Jerez para rendir tributo a Lola Flores

"No hay nada más bonito que mujeres cantando a mujeres", afirma Ángela Claverol, presidenta la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama), la entidad beneficiara de los fondos que se recojan con el espectáculo Mujeres cantan a Lola Flores, que cobra vida el próximo 14 de marzo en el Teatro Villamarta de Jerez de la Frontera y que se ha presentado este jueves en Sevilla en el Hotel Hesperia de Sevilla.

La Faraona no era solo una artista, era un fenómeno de la naturaleza, una fuerza que desbordaba cualquier escenario y cualquier definición. 31 años después de su muerte, su nombre sigue inspirando a muchos artistas en la actualidad. Eso es precisamente lo que ha movido a la productora Green Cow Music a organizar un espectáculo que es, a la vez, homenaje, celebración y causa solidaria y que contará con un ramillete de voces. "Lola Flores fue un artista libre que se puso el mundo por montera convirtiéndose en un icono para la sociedad", en palabras de Adela Algarín, adjunta a la dirección de la productora musical.

El proyecto reúne sobre un mismo escenario a artistas de la talla de María Terremoto, Laura Gallego, Mara Rey y Paula Ramírez de Las Migas, Argentina, Lorena Gómez, Lucía Fernández, María Toledo, Marina Carmona, y la bailaora Pastora Galván. Mujeres distintas y poderosas que comparten la misma devoción por La Faraona. Juntas construirán un retrato musical de una mujer que lo fue todo, a través de algunos de sus títulos más icónicos: Pena, penita, pena o Torbellino de colores, entre otros.

Para Rey, que tuvo la fortuna de conocerla de cerca, el reto es tan grande como el honor: "Para mí cantarle a Lola es un orgullo. He tenido la suerte de estar con ella y vivirla desde muy cerca, y abrir la boca y cantar una canción suya es algo que no se puede explicar". La artista va más lejos y no duda en elevarla al altar más alto: "Para mí es un privilegio cantar en mi tierra y cantar a Lola Flores, la artista más grande de la tierra".

Mujeres cantando a mujeres

Pero Mujeres cantan a Lola Flores no es únicamente un concierto, es también un abrazo colectivo convertido en música. Una cita solidaria en la que cada aplauso tendrá un propósito, porque la recaudación íntegra se destinará a la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (AMAMA). Ángela Claverol, presidenta de la Asociación, explica por qué esta alianza tiene tanto sentido: "Para nuestra asociación, este evento significa algo muy importante. Lola Flores es un icono, y las mujeres nos tenemos que fijar en estos modelos, en mujeres luchadoras como ella".

Una reflexión que va acompañada de una verdad poderosa sobre lo que supone atravesar la enfermedad: "Cuando estás sin pelo, sin pecho, a la puerta de morirte, la vida se resume en amor. No nos queremos morir porque seguimos queriendo amar", explica Claverol. Por eso, subraya la importancia de estos eventos: "Este acto es una acción de amor, y lo recaudado irá a la investigación. No hay nada más bonito que mujeres cantando a mujeres".

Presentación Mujeres cantan a Lola Flores / Felipe Marín Alonso

Laura Gallego, otra de las voces del elenco, comparte ese espíritu sin reservas: "Ante estas causas una se rinde, y nosotras, mujeres para mujeres, mucho más". Y augura una noche a la altura de la homenajeada: "Va a ser un día maravilloso, el elenco va a ser increíble, con muchas sorpresas".

Una célebre columna de The New York Times sentenció en su día sobre Lola Flores que no sabía ni cantar ni bailar, pero que no se la perdieran. Tenía razón entonces y la tiene ahora. Porque lo que ocurrirá el 14 de marzo en el Teatro Villamarta es algo que no se puede definir del todo, ni tampoco algo que se puede permitir perderse.