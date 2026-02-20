150 años de música procesional: La Cátedra General Castaños celebra su tradicional concierto de cuaresma en Sevilla

La Cátedra General Castaños del Cuartel General de la Fuerza Terrestre celebró este jueves su tradicional concierto de Cuaresma en el Teatro de Capitanía, donde se conmemoró el 150 aniversario de la llegada del Regimiento Soria 9 a Sevilla, un acontecimiento que cambió para siempre la música procesional de la ciudad.

El evento tributó un reconocimiento a los ilustres compositores que dirigieron la Banda del Soria 9, cuya herencia musical ha dejado una huella imborrable en la tradición cofrade de Sevilla y en la sensibilidad de sus habitantes a lo largo de generaciones. Como se destacó durante la velada: "La música es la expresión más profunda de la esencia de un sentimiento".

El concierto estuvo interpretado por la Unidad Musical del Cuartel General de la Fuerza Terrestre, que desgranó un repertorio integrado por seis obras que resumen siglo y medio de historia procesional: Quinta Angustiade José Font; Pasan los Campanilleros y La Estrella Sublime, de Manuel López Farfán; Pasa la Virgen Macarena, de Pedro Gámez Laserna; Virgen de la Paz, de Pedro Morales; y La Madrugá, de Abel Moreno.

El comandante Don Manuel Bernal Nieto, responsable de la música del Cuartel General de la Fuerza Terrestre, explicó la historia y el significado de las obras interpretadas, así como la difusión del género a través de grabaciones y las circunstancias de creación de cada una de las seis piezas seleccionadas, que abarcan un periodo de 150 años.

A lo largo de este siglo y medio, El Soria 9 se ha consolidado como un pilar fundamental de la música procesional sevillana y andaluza. La amplia y reconocida relación de directores que han conducido esta unidad resulta indispensable para comprender el nacimiento y la evolución de este género.