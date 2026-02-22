Diez imprescindibles para disfrutar de la programación del Festival de Música Antigua de Sevilla

Quedan apenas unos días para que dé comienzo el mes de marzo, y con él una nueva edición del Festival de Música Antigua de Sevilla, Femás. Este año ocupa todo el mes, posicionándose una vez más como preludio a la Semana Santa, que arranca el último domingo de ese tercer mes del calendario. Que la música de la época, Renacimiento y Barroco fundamentalmente, estuviera tan vinculada a la Iglesia, como también lo estaban otras artes como la pintura, la arquitectura y la escultura, hace oportuna esta coincidencia que culmina cada año con una de las Pasiones de Bach, alternándose la de San Juan con la de San Mateo.

Dos son los nombres fundamentales que cuentan con el recuerdo obligado del festival, John Dowland, cuyo fallecimiento cumple este año su 400 aniversario, los mismos que cumple la publicación en Sevilla de la Facultad Orgánica de Francisco Correa de Arauxo. A ellos estarán dedicadas algunas de las citas más relevantes de esta edición, que cuenta una edición más con destacadas personalidades y conjuntos especializados de diversos países europeos y el nuestro propio.

Orquesta Barroca de Sevilla. / El Correo

La Barroca de Sevilla se encarga de nuevo de la inauguración

El viernes 6 en el Espacio Turina tendrá lugar la primera cita de este año, con la Orquesta Barroca de Sevilla interpretando música instrumental francesa de mediados del siglo XVIII, en plena decadencia de la monarquía borbónica, donde la tradición francesa se combina con los modelos importados de Italia, y triunfan autores como Antoine Dauvergne, Jean-Joseph Cassanéa de Mondonville y Jean Philippe Rameau, de quien se interpretará una suite orquestal de su ópera Dardanus. El especialista en la materia, Julien Chauvin, estará al frente e interpretará como solista en el Concierto para violín Op. 7 nº 3 en do mayor de Jean-Marie Leclair.

Rameau será protagonista también del concierto que La Reverencia y el clavecinista Andrés Alberto Gómez celebrará en Artillería el jueves 12. En concreto, serán sus cinco Piéces de clavecín en concerts las piezas seleccionadas.

Julia Lezhneva. / El Correo

Il Giardino Armonico, un referente vivaldiano

Ya presentes en las ediciones de 2022 y 2024, el célebre y reconocido conjunto italiano volverá este año, esta vez en el Maestranza. Será el domingo 8, con su titular Giovanni Antonini a la flauta y la dirección, acompañando a la versátil y multilaureada voz de la soprano Julia Lezhneva, quien entonará arias de La fida ninfa, Il Giustino, Ottone in villa, Farnace, L’Olimpiada, Orlando finto pazzo y Ercole sul Termodonte. Junto a estas piezas vocales, también una sensacional selección de conciertos del prete rosso.

Ian Bostridge. / El Correo

Dowland en la muy autorizada voz de Ian Bostridge

El tenor inglés tiene previsto actuar en el espacio Turina el viernes 13, acompañado del prestigioso conjunto de violas Fretwork, bajo la dirección de la laudista Elizabeth Kenny. El programa está íntegramente dedicado a John Dowland, arquetipo del estilo melancólico e intimista que muchos autores cultivaron a finales del siglo XVI, por su carácter doliente e introvertido.

Lágrimas, pavanas, gallardas y otras piezas provenientes de Songs of Ayres, A Musical Banquet y Pilgrimes Solace, desfilarán por los atriles de esta formación y la legendaria voz especializada en Schubert y Britten, pero igualmente una autoridad en el compositor de la Inglaterra isabelina, que también será objeto de homenaje en el concierto que Per Buhre al frente del conjunto escandinavo Odd Size celebrará en Artillería el jueves 19. También el excelente laudista sevillano Miguel Rincón dedicará una integral del compositor en la Iglesia de Santa Clara el jueves 26.

Avi Avital. / El Correo

El lado más familiar de Bach

El domingo 15 en la sala de la calle Imagen, el virtuoso de la mandolina Avi Avital, primero en obtener un Grammy en esa especialidad, y el no menos reconocido flautista Maurice Steger ofrecerán junto a otros y otras músicos obras que Bach concibió para uso doméstico, especialmente para su esposa Anna Magdalena y su hijo Wilhelm Friedmann. Avital ha sido definido como una combinación entre Andrés Segovia y Jascha Heifetz, mientras a Steger se le ha apodado El Paganini de la flauta, de modo que la excelencia está garantizada.

Andrés Cea Galán. / El Correo

Correa de Arauxo vuelve al Salvador

Cita muy especial el miércoles 18 en la Iglesia de El Salvador, con nada más y nada menos que Andrés Cea Galán sacándole brillo al órgano con una selección de Facultad Orgánica (Libro de tientos y discursos de música práctica y teórica de órgano) que el sevillano Francisco Correa de Arauxo publicó hace cuatrocientos años, y que regresan así al espacio para el que nacieron, cuando aún ocupaba los cimientos de la antigua mezquita de Iban Adabbás. La asistencia es por invitación, que se puede recoger en el Espacio Turina antes de cada concierto, o en el mismo Salvador antes de éste si sobraran.

Mario Brunello. / El Correo

La magia del violonchelo piccolo

Johann Sebastian Bach no puede faltar en el festival. Este año también protagoniza varias propuestas, como la muy original de interpretar dos de sus partitas y una de sus sonatas para violín al violonchelo piccolo o violín bajo, da gamba o da spalla, que combina los registros agudos y graves de ambos instrumentos, y que Mario Brunello conoce a la perfección. Si duda una perspectiva diferente para disfrutar de estas magistrales obras concebidas en Cöthen, donde Bach experimentó una amplia libertad para componer música instrumental. Su combinación de técnica y expresividad quedará así perfectamente expuesta en este concierto que se celebrará en el Turina el viernes 20.

Concentus Musicus Wien. / El Correo

Concentus Musicus Wien en modo generoso

Una amplia representación de este legendario conjunto austríaco ofrecerá el sábado 21, también en el Turina, los Conciertos de Brandeburgo de Bach. Al frente estará su actual director artístico, Stefan Gottfried, buen conocedor de la estética y el espíritu de esta importante orquesta barroca, gracias fundamentalmente a su estrecha colaboración con su fundador, Nikolaus Harnoncourt. Sin duda merecerá la pena volver a escuchar este cuerpo fundamental de la música bachiana, ahora en las manos expertas de un conjunto de referencia en salas de concierto y teatros de ópera.

Los Elementos. / El Correo

Culpa, arrepentimiento y redención

Estas tres expresiones típicamente religiosas conforman el título del oratorio de Alessandro Scarlatti que supuso el segundo de cuantos registros ha grabado la Orquesta Barroca de Sevilla, bajo la dirección entonces de Eduardo López Banzo. Esta vez nos llegará en versión del prestigioso conjunto suizo Los Elementos, fundado por el joven clavecinista gallego Alberto Miguélez Rouco cuando completaba su formación en Basilea. El viernes 27 en el Espacio Turina volveremos a disfrutar de esta página que sigue los textos del cardenal romano Pietro Ottoboni bajo el título original de Colpa, Pentimento e Grazia. En la parte vocal, la soprano madrileña Natalia Labourdette estará acompañada por la mezzo Natalie Pérez y la contralto Sara Mingardo.

Orquestra del Miracle. / El Correo

Tres grandes del Barroco invocando ninfas y pastores

El mismo espacio acogerá el sábado 28 a la Orquestra del Miracle bajo la dirección del organista titular de la Sagrada Familia, Juan de la Rubia. Haendel, Bach y Telemann conforman un programa que evoca pastores y ninfas a través de oberturas, sinfonías y la Música Acuática del tercero de ellos, dedicada a dioses y vientos mitológicos. También habrá representación española de la mano de Francisco Valls, exponente de la influencia europea en la música española de la época.

Jonathan Cohen. / El Correo

Broche final con Arcangelo y 'La Pasión según San Mateo'

Un año más, coincidiendo con la mañana del Domingo de Ramos, el 29 de marzo, y en coproducción con el Teatro de la Maestranza, el coliseo del Paseo Colón acogerá una de las dos grandes Pasiones de Bach. Esta vez toca la de San Mateo, y será a cargo de otro prestigioso conjunto, la orquesta barroca inglesa Arcangelo, que tendrá como director al no menos reconocido Jonathan Cohen. Entre las voces, destaca la de Nick Pritchard en el papel del Evangelista.

