José María Garzón apuesta fuerte por la Maestranza con una campaña global: "Toros en Sevilla, una maravilla"

Ya hay nueva campaña publicitaria para la próxima temporada en La Maestranza. La nueva empresa gestora, Lances de Futuro, liderada por Jose María Garzón, ha dado a conocer a los medios de comunicación este lunes el nuevo spot promocional del abono bajo el lema: "Toros en Sevilla, una maravilla".

El acto de presentación, que ha sido conducido por José Manuel Laza, director de comunicación de Lances de Futuro, se desarrolló en la sede de la Fundación Caja Rural del Sur, y contó con la presencia de José María Garzón, Ricardo Sánchez, delegado de la Junta de Andalucía en Sevilla, y José Luis García Palacios, quién tuvo palabras de agradecimiento hacia la nueva empresa: "Muy ilusionado con que Lances de Futuro presente su primera campaña publicitaria en el 2026. Espero que sean muchas más".

Además, también añadió su respaldo a la tauromaquia: "Para nosotros es una seña de identidad en Sevilla. La Feria de Abril es única en este mundo que combina la pasión y belleza".

El spot promocional de los toros en Sevilla 2026

La campaña pretende plasmar la maravillosa experencia de vivir una tarde de toros en la Maestranza y lo compara al nivel de las otras maravillas del mundo como Machu Picchu (Perú), Chichén Itzá (México), el Coliseo (Italia), el Cristo Redentor (Brasil), la Gran Muralla China (China), Petra (Jordania) y el Taj Mahal (India).

Tras la última campaña de Pagés, en la que el campo bravo tuvo todo su protagonismo con una estética manga, realizando un guiño a los más jóvenes, este nuevo spot también apuesta por el público juvenil en el que la principal protagonista es una niña que está en una biblioteca leyendo un libro sobre las siete maravillas del mundo. La niña conoce todos estos icónicos lugares hasta llegar a la octava maravilla del mundo: la plaza de toros de la Maestranza.

La campaña para la temporada 2026 incluye también otras acciones digitales, como un segundo spot en el que aparecen los nombres de los diferentes toreros acartelados en la Feria de Abril por las calles, establecimientos y diferentes lugares emblemáticos de la ciudad, como la calle Sierpes, el estadio Ramón Sánchez Pizjuán con el nombre de Víctor Hernández, la calle Betis o las Setas.

Una inversión en publicidad

La campaña de Lances de Futuro pretende llegar a todos los sectores de la sociedad a través de una importante inversión económica en publicidad. El spot se difundirá en televisión, así como en prensa escrita y medios digitales, dándole más prioridad a lo digital para llegar a ese público joven que se encuentra en las redes sociales y en el ámbito online. Garzón ha asegurado que "el abono joven se agotará con total seguridad".

Asimismo, el propio empresario concluyó agradeciendo por la difusión a los medios y sobre la promoción de la temporada: “Se está haciendo todo por Sevilla,por la tauromaquia y por el toreo. Es una campaña muy fuerte en medios y televisión en que lo veremos en estos días. Voy a intentar poner Sevilla en lo más alto y engrandecerla aún mass como la plaza más grande del mundo."

La inversión en publicidad programática también será muy relevante, con presencia en marquesinas y con 400 banderolas que decorarán las calles de la ciudad. En ellas aparecerán los diferentes maestros vinculados a una maravilla del mundo. Por ejemplo, Roca Rey estará asociado con Machu Pichhu, Borja Jiménez con el Coliseo Romano, entre otros.