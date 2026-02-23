Morante de la Puebla suma compromisos a su temporada: Nimes, Ronda y más de una decena de plazas hasta octubre

Morante de la Puebla realizará el paseíllo en más de una decena de festejos en la presente temporada. Contra todo pronóstico, el cigarrero afrontará finalmente una temporada taurina completa, desde abril hasta octubre, pese a que el pasado día de la Hispanidad anunciara en Las Ventas su histórica despedida de los ruedos.

Tras aquella tarde en Madrid, el ambiente en el mundo del toro apuntaba a un 2026 sin Morante en los carteles taurinos. Unos meses más tarde, Garzón logró contratar al genio de La Puebla del Río para cuatro comparecencias en la Plaza de Toros de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, con la posibilidad añadida de una quinta tarde en la Feria de San Miguel. Esa fue la hoja de inicio del sevillano aunque con el paso de las últimas semanas todo hace indicar que será todo lo contrario.

De abril a Zaragoza, las fechas de Morante

De hecho, según ha podido saber El Correo de Andalucía y confirman fuentes del ámbito taurino, el espada sevillano tiene ya apalabradas numerosas fechas con diferentes empresarios en plazas de primera y segunda categoría a lo largo de toda la geografía nacional hasta final de temporada.

Entre los compromisos avanzados figuran citas en Jerez de la Frontera, tal y como avanzó Aplausos y confirmó este periódico con fuentes de la empresa, Nimes -confirmado por Simón Casas- además de su presencia en la tradicional corrida goyesca de Ronda, junto a Juan Ortega y Manzanares, uno de los festejos más emblemáticos que regresan al calendario taurino.

Otros contactos han sido con Huelva, El Puerto, Alicante, Málaga, Santander, Salamanca o Granada. Asimismo, existen contactos para Aranjuez y su participación en la Feria del Toro de Pamplona, algo que avanzó El Mundo, mientras que tampoco se descarta su regreso a Madrid en el ciclo otoñal de Las Ventas, plaza donde escenificó su retirada que fue histórica y se fue debilitando, con el paso del tiempo, matizada por los acontecimientos actuales en el que ha perdido su valor real. Su temporada acabaría en Zaragoza en el mes de octubre, con la promesa de torear dos tardes, si adjudican el coso al clan de Pagés y Matilla.

Hay que dejar claro que son negociaciones con las diferentes empresas y son acuerdos verbales, pero en ningún momento hay acuerdos oficiales. Por ello, los empresarios taurinos esperan la confirmación del sevillano para poder confeccionar los carteles de las diferentes ferias. Cabe recordar que en Sevilla, Garzón tuvo que montar su primera feria en La Maestranza en menos de un mes a la espera del sí de Morante y lo calificó como “un auténtico milagro”.

Los empresarios avanzan las negociaciones con Morante

El giro en los planes del torero ha sorprendido a aficionados y profesionales, que interpretaban su declaración del 12 de octubre como el preludio de una retirada inminente o, cuanto menos, de una campaña simbólica centrada en Sevilla y algún compromiso puntual. La nueva hoja de ruta, sin embargo, ha cambiado todos los esquemas en la confección de los carteles.

A falta de que las empresas hagan públicos estos carteles, todo apunta a que 2026 será otra temporada intensa de Morante recorriendo las plazas que han marcado su trayectoria por toda España y Francia, y donde mantiene intacto el tirón taquillero y la expectación artística.