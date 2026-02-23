Recta final para 'Kurios': últimas funciones del Circo del Sol antes de su despedida de Sevilla

Uno de los espectáculos más aclamados de Cirque du Soleil, está a punto de terminar su estancia en Sevilla tras una gran acogida por parte de público y crítica. Sevilla ha sido la primera parada de la gira 2026 que KURIOS – Gabinete de Curiosidades llevará a cabo por nuestro país en 2026 y con la que visitará, además de Sevilla, Bilbao (Recinto Ferial de Ansio, a partir del 8 de abril), Málaga (Recinto Ferial Cortijo de Torres, a partir del 4 de junio), Alicante (Playa de San Juan a partir del 16 de julio) y Barcelona (L’Hospitalet de Llobregat, a partir del 3 de septiembre).

Una experiencia sin igual

Aplaudido por la crítica en todo el mundo, KURIOS – Gabinete de Curiosidades revisita de forma asombrosa el estilo característico de Cirque du Soleil, combinando acrobacias espectaculares con un refrescante toque de poesía, arte y humor. El espectáculo presenta una alucinante evasión de la realidad y desvela un universo festivo en el que lo inesperado acecha en cada esquina.

En un pasado alternativo pero familiar, KURIOS se adentra en el laboratorio mecánico de un Científico convencido de que existe un mundo oculto e invisible, un lugar donde aguardan las ideas más locas y los sueños más grandiosos. Una vez que el Científico consigue abrir la puerta a este mundo de maravillas, el tiempo se detiene por completo y un elenco de personajes de otro mundo invade su gabinete de curiosidades, dando vida a sus creaciones improvisadas una a una. A medida que lo visible se vuelve invisible y las perspectivas se transforman, KURIOS – Gabinete de Curiosidades estalla en una celebración del poder de la imaginación.

Estrenada en Montreal en 2014, KURIOS – Gabinete de Curiosidades ha hipnotizado a más de 6 millones de espectadores en más de 40 ciudades de todo el mundo con más de 3000 representaciones a cargo de su elenco de 50 artistas.