El carnaval también late en los barrios de Sevilla

El carnaval se vive en los barrios de Sevilla. San Jerónimo o Triana lo vuelven a demostrar este año con propuestas cargadas de animación, concursos de disfraces, pasacalles y chirigotas que invitan a toda la ciudadanía a sumarse a la fiesta más colorida del año.

"El carnaval de San Jerónimo es más que una celebración, es unión, es reencuentro, es identidad", afirma Antonio Villazán, presidente de la peña carnavalera El Empalme. San Jerónimo que ha celebrado este año su 31.ª edición, y Villazán no duda en subrayar que "sigue más vivo que nunca".

El programa de carnaval en el barrio de San Jerónimo arrancó el viernes 20 de febrero con una tarde cargada de actuaciones entre las que no faltarán espectáculos de baile y música en directo para entrar en calor. El sábado 21 llegó la coronación de las Diosas y Ninfas del Carnaval 2026, que compartirá protagonismo con los talleres infantiles y el concurso de disfraces para adultos, donde el ingenio y la creatividad del barrio quedarán bien a la vista: "Nuestro plato fuerte son los concursos de disfraces, tanto de adultos como de niños", afirma Villazán.

Fue el domingo 22 el encargado de cerrar estos tres días de fiesta por todo lo alto, con el gran pasacalles, la charanga recorriendo las calles y la entrega de trofeos. Pero más allá del programa, la peña carnavalera El Empalme quiere que esta edición tenga un significado especial. Así lo transmiten desde sus redes sociales: "Queremos que las nuevas generaciones entiendan de dónde venimos, que este carnaval es nuestra historia, nuestra raíz, lo que nos mantiene juntos".

Triana se va de carnaval el Día de Andalucía

Triana no necesita excusas para echarse a la calle pero el próximo 28 de febrero tendrá una razón de sobra. Coincidiendo con el Día de Andalucía, uno de los barrios queridos de la ciudad se lanzará a la calle bajo el lema: Nos vamos de carnaval para demostrar, una vez más, que la alegría se lleva en el barrio

La Plaza Cerámica Mensaque será el escenario de una jornada que se extenderá de 13:00 a 20:00 horas y que promete llenar el barrio de color, música y buen humor. La fiesta arrancará con un concurso de disfraces a las 13:00, donde la imaginación y el ingenio tendrán su merecido protagonismo, para dar paso a un pasacalles a las 14:00 que tomará las calles al ritmo de la mejor música de carnaval. Y como no podía ser de otra manera en Triana, las chirigotas callejeras pondrán la sal y el desparpajo necesarios para que nadie quiera que la tarde termine.

Desde el Distrito Triana, la invitación está hecha para familias, grupos de amigos y todos aquellos que quieran vivir el carnaval como se merece. Y el mensaje que lanzan desde sus redes sociales no puede ser más claro: "Puedes venir como quieras, pero sin olvidarte las ganas de pasarlo bien".