Sevilla conmemora esta semana la boda de Carlos V e Isabel de Portugal con un desfile histórico y conciertos

Sevilla conmemora esta semana el quinto centenario de la boda imperial de Carlos V e Isabel de Portugal con un amplio programa de actividades que arrancará este miércoles con un concierto en la Sala Turina y que tendrá su principal evento el sábado 28 de febrero cuando se celebrará un gran desfile teatralizado que recorrerá algunas de las principales calles del centro de Sevilla.

En el desfile está previsto que participen cerca de 120 personas entre intérpretes, músicos, bailarines y figurantes del Teatro Clásico de Sevilla recrearán el cortejo histórico con rigor en vestimenta, protocolo y simbología renacentista.

El recorrido partirá del Arco de la Macarena (16:30 h) y continuará por la Iglesia de Santa Marina (17:00 h), San Marcos (17:15 h), Santa Catalina (17:35 h), San Isidoro (18:10 h), cruce de Álvarez Quintero con Entre Cárceles (18:35 h) y finalizará Plaza Virgen de los Reyes (18:55 h). Desde allí, la comitiva avanzará hasta la Puerta de Campanillas de la Catedral (19:10 h) y la Puerta del León (19:20 h), culminando con la entrada al Real Alcázar a las 19:30 horas.

Además, habrá paradas escénicas con música, danza y acciones coreografiadas en cada uno de los puntos donde se erigieron arcos triunfales para recibir a los novios, marcando el camino hasta el centro de la ciudad.

A lo largo del desfile, el público podrá asistir a una cuidada selección de músicas renacentistas interpretadas por Los Ministriles y por el Tercio de Olivares, con momentos destacados como la fanfarria de bienvenida en el Arco de la Macarena, una acción coreográfica con Pavana en Santa Marina, y diferentes piezas y danzas históricas en las paradas, incluyendo la Danza de las hachas y Dit le Bourguignon, en Santa Catalina.

Además habrá interpretaciones como “Fanfare la moresque”, “Propiñan de Melyor” o “Hoy comamos y bebamos” de Juan del Encina. En la Puerta de Campanillas, el cortejo incorporará una escolanía formada para la ocasión, antes de la tocata y fanfarria solemne de despedida en la Puerta del León.

Concierto en el Espacio Turina

El Ayuntamiento de Sevilla organiza este miércoles 25 de febrero, a las 20:00 horas en el Espacio Turina, el concierto Por vos tengo la vida, enmarcado en el Pre-FeMÀS Hip Ensembles 2026 y en colaboración con la Asociación Amigos de la Orquesta Barroca de Sevilla, para conmemorar el 500 aniversario de la boda del emperador Carlos V e Isabel de Portugal en la ciudad.

La Escolanía de Sevilla, dirigida por Israel Moreno, protagonizará el recital junto a Florent Marie en cuerda pulsada y María de la Soledad Ramírez al órgano. Este coro de 40 niños y jóvenes, de 7 a 27 años y en su mayoría alumnos de conservatorio, interpretará un recorrido desde la llegada de Isabel a Sevilla hasta las celebraciones palaciegas, combinando repertorio sacro y profano. El programa se estructura en tres partes: La llegada de Isabel a Sevilla; Bodas en los Reales Alcázares y Fiestas y alegrías en el palacio .

La delegada de Cultura, Angie Moreno, ha destacado que "este concierto es una invitación a mirar Sevilla con los ojos del siglo XVI, a recorrer su memoria desde el patrimonio musical". La propuesta, según Moreno: "Aúna patrimonio, excelencia artística y divulgación cultural, reforzando la identidad de Sevilla como gran capital de la música antigua".

Actividades todo el año

Durante el segundo trimestre de 2026 se celebrarán cinco talleres para 150 personas cada uno sobre gastronomía, música, medicina y moda del siglo XVI: vestuario de la época de Carlos V, cocina renacentista, música y danza, boticario y lutier.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha señalado que "Sevilla va a revivir uno de los episodios más simbólicos de su historia con un formato accesible y emocionante, pensado para que nuestros vecinos admiren y conozcan este acontecimiento que marcó la historia del mundo con orgullo".