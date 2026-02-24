Sevilla ensalza la memoria de Ignacio Sánchez Mejías con la encerrona de Borja Jiménez en Las Ventas

Sevilla volvió a latir al compás de su memoria más profunda y de su cultura más arraigada con la presentación de la corrida “In Memoriam de Ignacio Sánchez Mejías”, un acontecimiento que trasciende lo taurino para situarse en el territorio de la emoción, la literatura y el compromiso con la historia viva de la ciudad y el toreo.

El acto, conducido con brillantez y hondura por Antonio García Barbeito, fue una exaltación de la Sevilla eterna, esa que dialoga con su pasado para proyectarse con fuerza hacia el futuro. Con palabra precisa y evocadora, Barbeito trazó un magistral paralelismo entre la figura de Ignacio Sánchez Mejías —máximo exponente de la cultura del toro en la Generación del 27, mecenas, intelectual y torero de leyenda— y la trayectoria ascendente de Borja Jiménez, joven espada sevillano que asume el reto de torear en solitario en Las Ventas toros de las ganadeerías de Toros de Cortés y Domingo Hernández como gesto de responsabilidad, ambición y fidelidad a sí mismo.

En su intervención, Barbeito evocó aquella Generación del 27 que unió poesía y tauromaquia bajo el magisterio de Sánchez Mejías, recordando que, como entonces, también hoy el toreo necesita figuras que encarnen valor, personalidad y verdad. En ese espejo situó a Borja Jiménez, destacando su madurez precoz, su concepto clásico y su determinación para afrontar una gesta que ya pertenece al terreno de las grandes citas.

La corrida In Memoriam se celebrará el 7 de junio

La corrida In Memoriam no será únicamente una cita taurina que tendrá lugar en Madrid, sino que será un acto de afirmación cultural y de identidad sevillana. El torero sevillano Borja Jiménez, afrontará en solitario una responsabilidad que remite a las gestas de otras épocas, consciente de que su compromiso no es solo con el toro, sino con la memoria de un hombre que elevó el toreo a categoría intelectual y universal.

Sevilla, cuna de arte y duende, ha vuelto a rendir tributo a uno de sus nombres más ilustres a través de este acto, mientras que el próximo 7 de junio el valor sereno y la ambición noble de uno de sus toreros llamados a marcar época, rendirá pleitesía al maestro en el ruedo de Madrid.. Una cita con la historia. Una tarde para la memoria. Una gesta con acento sevillano en la Monumental de Las Ventas.

El acto contó con una nutrida representación institucional y social que subraya la dimensión cultural del acontecimiento. Asistieron, entre otras autoridades, Ricardo Sánchez Antúnez, delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía; Patricia del Pozo Fernández, consejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía quien cerró el acto con unas palabras en defensa de la cultura, de Ignacio Sánchez Mejías y de la tauromaquia; Juan Manuel Ávila, senador por la provincia de Sevilla; y Álvaro Pimentel, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla, junto a la familia Sánchez Mejías, los ganaderos Pablo del Río, Concha Hernández y Marcos Pérez,toreros retirados, como Espartaco, figura imprescindible en la carrera de Borja Jiménez, así como Paco Ojeda, José Antonio Campuzano, Miguel Baez “Litri”, Pepín Liria, Raúl Gracia “El Tato”, Dávila Miura, y destacadas personalidades del ámbito cultural y social desde Ramón Calderón hasta Bertín Osborne.