'Transmutaciones': así es el festival que llena de teatro las calles de La Rinconada, El Viso del Alcor, Alcalá de Guadaíra y Salteras

"El arte que sale al encuentro de la gente, que camina por las calles, que ocupa el espacio público y que trata de transformar la rutina de los territorios y de sus gentes". Con estas palabras, el diputado de Cultura, Casimiro Fernández, ha presentado el Festival de artes escénicas Transmutaciones 2026. Encuentro. Arte. Territorio, organizado por la Diputación de Sevilla, que se celebrará del 2 al 8 de marzo en La Rinconada, El Viso del Alcor, Alcalá de Guadaíra y, por primera vez, Salteras.

La cuarta edición del certamen ofrecerá 18 funciones y 7 talleres a cargo de ocho compañías destacadas, con obras como Lluvia de palabras de Visitants, Globe Story de El perro azul, La Perla de Iron Skulls, Estación de Paraíso de La Maquiné y Objetuario de Ana Ulloa, que se desplegarán en plazas, parques y centros culturales de las cuatro localidades. "Déjense sorprender, cupemos el espacio público con cultura, seamos parte activa de esta transformación que la Diputación propicia desde su posición de motor cultural y gran dinamizadora de nuestra provincia", anima el diputado de Cultura.

‘Transmutaciones 2026. Encuentro – Arte – Territorio’ / El Correo

El certamen se enmarca dentro de la programación cultural de la Diputación de Sevilla, institución que impulsa directamente más de 1.300 actividades culturales al año en todos los rincones de la provincia y que, además, transfiere 6 millones de euros a los municipios para que puedan programar actividades culturales con total autonomía.

La presentación se abrió con Lluvia de palabras de Visitantes en la Casa de la Provincia, un espectáculo que Fernández elogió como fiel representación del espíritu del certamen. "El mundo entero es un escenario, y todos los hombres y mujeres meramente actores", cita la organización a Shakespeare para reivindicar la calle como espacio de creación compartida.

Un cartel que une territorio e identidad

"Queríamos que cada localidad se sintiera presente de una manera cercana, por eso aparacen stikers ilustrados con elementos reconocibles de cada pueblo", explica Maria Ordoñez, Ceo de Estudio Carmina. Las columnas de Salteras evocan su patrimonio arquitectónico y la huella histórica que define al municipio; "el gnomo de La Rinconada, convertido en un icono reconocible para sus vecinos, aporta un guiño cercano y popular; la recogedora de El Viso del Alcor remite a la tradición agrícola que forma parte de su identidad colectiva; y la aceitunera de Alcalá de Guadaíra simboliza la memoria, el trabajo y la economía vinculada al olivar, tan arraigados en la localidad", afirma Ordoñez.

Cartel ‘Transmutaciones 2026. Encuentro – Arte – Territorio’ / El Correo

El resultado, según explica Ordóñez, es una pieza que resume la esencia del festival: un proyecto que une pueblos, activa sus calles y transforma el territorio a través del arte. Transmutaciones 2026 está organizado por la Diputación de Sevilla, a través del Área de Cultura y Ciudadanía, en colaboración con los ayuntamientos de La Rinconada, El Viso del Alcor, Alcalá de Guadaíra y Salteras.