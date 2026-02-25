Toros en Sevilla por el Día de Andalucía 2026: festivales y corridas en la provincia

La temporada taurina 2026 ya ha comenzado por todo lo alto en Sevilla. Tras las novilladas celebradas en la Puebla del Río, que fueron el inicio de la temporada, el pasado sábado tomó el relevo la corrida de toros en Sanlúcar la Mayor el pasado fin de semana con un gran lleno, confirmado el interés del aficionado.

Ahora, con motivo del Día de Andalucía, numerosos municipios de Sevilla aprovechan esta fecha para celebrar sus festivales taurinos y corridas benéficas, consolidando el arranque de la temporada en la provincia y en la región.

Festival en Cantillana y Pineda

Ya son varias temporadas en las que el municipio sevillano mantiene la tradición y celebra el Día de Andalucía con festejos taurinos. Para este 2026, el encierro estará organizado por la Hermandad de la Divina Pastora de Cantillana que irán a cargo los beneficios recaudados.

El festejo se desarrollará el próximo sábado 28 de febrero a partir de las 12.30 horas de la tarde. En el cartel actuarán Lea Vicens, los matadores Antonio Ferrera, Salvador Cortés, Tomás Rufo, y el novillero Mariscal Ruiz (Soto de la Fuente y Buenavista). El Ayuntamiento de Cantillana lleva varios meses trabajando en las obras de reparación y pintura del coso para esta cita tan señalada.

En Sevilla se celebrará un festival en el club Pineda a las 12.00 horas. En esta segunda edición, el festejo, que conmemora a Rafael Peralta, reunirá a destacadas figuras del toreo, como Juan Ortega, Borja Jiménez, Pablo Aguado, Manolo Vázquez y Javier Zulueta, además del novillero Rodrigo Molina, conformando un cartel del gusto del público sevillano. La plaza portátil se instalará en uno de los campos de golf.

En Atarfe, se celebrará otro festival taurino con

Corrida de rejones en Écija

La jornada se completará en la provincia con la corrida de rejones en Écija, donde harán el paseíllo Andy Cartagena, Diego Ventura y Lea Vicens con toros de Los Espartales, mientras que fuera de Sevilla también habrá festejos destacados como el festival de Atarfe donde actuarán Finito de Córdoba, Diego Urdiales, El Cid, El Fandi, Esaú Fernández y el novillero Jaime de Pedro con reses de Virgen María.

En Los Barrios, habrá una novillada con picadores en el que debutarán Alejandro Duarte, Francisco Fernández y El Gali con animales de Couto de Fornhilos.

De esta manera, el 28 de febrero vuelve a ser una cita importante en el calendario taurino de Sevilla y Andalucía, en el que las principales figuras del toreo comenzarán su temporada y los jóvenes valores se llenan de ilusión.