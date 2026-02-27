Antoñito Molina y María Peláe triunfan en Chile: Andalucía brilla en el Festival Internacional de la Canción en Viña del Mar

El talento andaluz ha brillado con fuerza al otro lado del Atlántico. Antoñito Molina y María Peláe han logrado la Gaviota de Plata en el prestigioso Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar (Chile), uno de los certámenes musicales más importantes de habla hispana.

El gaditano Antoñito Molina se alzó con el galardón en la Competencia Internacional gracias a su tema “Me prometo”, reconocida como Mejor Canción Internacional en la edición de 2026. Visiblemente emocionado, el artista celebró el premio en sus redes sociales: “Conseguimos la Gaviota de Plata familia. Se viene a España conmigo, con nosotros. Para ustedes. ¡Esto es una locura!”, escribió, dedicando además el triunfo a una persona especial: “Caco, esto es pa ti, por ti y por un ángel que está en el cielo”.

Por su parte, la malagueña María Peláe también hizo historia al conquistar la Gaviota de Plata a Mejor Intérprete Folclórica, consolidando su proyección internacional. “Que nos llevamos la gaviota para España familia. Gracias a la vida”, compartió la artista tras recibir el reconocimiento del exigente público de la Quinta Vergara.

Juanma Moreno felicita a los cantantes andaluces

El éxito de ambos ha sido celebrado también por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien destacó en sus redes sociales el “exitazo” de los artistas y subrayó que el #TalentoAndaluz vuelve a hacer historia en uno de los festivales más emblemáticos del panorama musical latinoamericano.

Con esta doble victoria, Andalucía suma un nuevo hito cultural en Viña del Mar y refuerza su presencia internacional en un escenario donde solo los mejores logran conquistar a un público conocido por su exigencia y pasión.