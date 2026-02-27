Falleciemiento
Muere a los 62 años Bobby J. Brown, actor de 'The Wire', en un trágico incendio
El intérprete falleció por inhalación de humo tras quedar atrapado en un fuego en un granero
Carlos Merenciano
El actor Bobby J. Brown, conocido por su papel en 'The Wire', ha fallecido a los 62 años tras un incendio accidental en un granero. La noticia ha sido adelantada por el medio estadounidense TMZ, que ha detallado las circunstancias del suceso.
Según ha informado el citado medio, Brown murió el pasado martes por inhalación de humo, lo que hace pensar a la familia que no sufrió las graves quemaduras provocadas por el fuego. La oficina del médico forense jefe de Maryland confirmó a TMZ que la causa oficial de la muerte fue “lesión térmica difusa e inhalación de humo”, y que se ha determinado como accidente.
De acuerdo con la información, el incendio se originó después de que el actor entrara en el granero para arrancar un vehículo con pinzas. Minutos más tarde, pidió un extintor a un familiar, pero cuando lograron llegar al lugar, el edificio ya estaba envuelto en llamas. Su esposa sufrió quemaduras graves al intentar rescatarlo.
Además de su participación en ‘The Wire’, Brown tuvo papeles destacados en series como ‘Law & Order: SVU’ y ‘We Own This City’. Su representante, Albert Bramante, declaró a TMZ: "Estoy disgustado y triste. Era un gran actor y una excelente persona. Estaba totalmente dedicado a su arte y fue un placer trabajar con él". La familia prepara ahora un servicio funeral para despedir al actor, que era testigo de Jehová.
- Los embalses de una cuenca andaluza, protagonistas del mayor aumento de agua del país
- Al menos dos días de lluvias en Andalucía por el frente atlántico con tormentas que entrará en España
- Toros en Sevilla por el Día de Andalucía 2026: festivales y corridas en la provincia
- Entrenúcleos, el nuevo barrio de Dos Hermanas, estrenará colegio e instituto en el curso 2027-2028
- Lo que está naciendo en el solar de la Torre Mapfre: así son los pisos de 680.000 euros que ya se construyen en Triana
- Andalucía se acerca a sus elecciones: Juanma Moreno anuncia que disolverá el Parlamento en abril
- Sorteo de la Europa League: Horario, dónde ver y posibles rivales del Betis en octavos
- Lotería Nacional: Resultado del sorteo de este jueves 26 de febrero de 2026