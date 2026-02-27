Toros
Olga Casado se estrena en Andalucía en un festival benéfico tras la baja de Finito de Córdoba
Este festejo unirá mañana toreo y cante en el coso granadino con motivo del Día de Andalucía
La novillera Olga Casado comenzará su temporada española en Andalucía. Según ha anunciado la empresa, el festival que se celebrará mañana en Atarfe con motivo del Día de Andalucía ha incluido a última hora a la novillera madrileña en sustitución de Finito de Córdoba, tras presentar parte facultativo, que no podrá actuar.
La presencia de Olga Casado en este festival proporciona cierta expectación a los aficionados que podrán presenciar a una de las grandes novedades del escalafón novilleril, manteniendo todo el interés de un festejo que se anuncia como 'Extraordinaria y magna Fiesta Andaluza', ya que conjugará toreo y cante del más alto nivel en un acontecimiento único.
Olga Casado en Andalucía
El festival benéfico, en colaboración con la hermandad Oración en el Huerto Realejo de Granda, comenzará a las cinco de la tarde en el coliseo de Atarfe. El cartel estará compuesto finalmente por Diego Urdiales, El Cid, El Fandi, Esaú Fernández y los novilleros Olga Casado y Jaime de Pedro, que también hará su presentación ante el público de su tierra. Las reses serán de Virgen María.
Los toreros estarán acompañados por un importante elenco de artistas flamencos entre los que destacan María Toledo, Jaime El Parrón, Rancapino hijo y Curro Albaicín.
- Al menos dos días de lluvias en Andalucía por el frente atlántico con tormentas que entrará en España
- Los embalses de una cuenca andaluza, protagonistas del mayor aumento de agua del país
- María Jesús Montero se equivoca en el Congreso: vota por error en contra de las ayudas a las víctimas de Adamuz
- Toros en Sevilla por el Día de Andalucía 2026: festivales y corridas en la provincia
- Entrenúcleos, el nuevo barrio de Dos Hermanas, estrenará colegio e instituto en el curso 2027-2028
- Lo que está naciendo en el solar de la Torre Mapfre: así son los pisos de 680.000 euros que ya se construyen en Triana
- Andalucía se acerca a sus elecciones: Juanma Moreno anuncia que disolverá el Parlamento en abril
- Sorteo de la Europa League: Horario, dónde ver y posibles rivales del Betis en octavos