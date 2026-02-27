Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Olga Casado se estrena en Andalucía en un festival benéfico tras la baja de Finito de Córdoba

Este festejo unirá mañana toreo y cante en el coso granadino con motivo del Día de Andalucía

Archivo. La novillera Olga Casado sale a hombros tras su faena en el festival taurino en la plaza de Vistalegre, en Madrid.

Archivo. La novillera Olga Casado sale a hombros tras su faena en el festival taurino en la plaza de Vistalegre, en Madrid. / Borja Sánchez-Trillo / EFE

Antonio Muñoz

Antonio Muñoz

La novillera Olga Casado comenzará su temporada española en Andalucía. Según ha anunciado la empresa, el festival que se celebrará mañana en Atarfe con motivo del Día de Andalucía ha incluido a última hora a la novillera madrileña en sustitución de Finito de Córdoba, tras presentar parte facultativo, que no podrá actuar.

La presencia de Olga Casado en este festival proporciona cierta expectación a los aficionados que podrán presenciar a una de las grandes novedades del escalafón novilleril, manteniendo todo el interés de un festejo que se anuncia como 'Extraordinaria y magna Fiesta Andaluza', ya que conjugará toreo y cante del más alto nivel en un acontecimiento único.

Olga Casado en Andalucía

El festival benéfico, en colaboración con la hermandad Oración en el Huerto Realejo de Granda, comenzará a las cinco de la tarde en el coliseo de Atarfe. El cartel estará compuesto finalmente por Diego UrdialesEl CidEl FandiEsaú Fernández y los novilleros Olga Casado y Jaime de Pedro, que también hará su presentación ante el público de su tierra. Las reses serán de Virgen María.

Los toreros estarán acompañados por un importante elenco de artistas flamencos entre los que destacan María ToledoJaime El ParrónRancapino hijo y Curro Albaicín.

