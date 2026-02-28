Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Última hora de los Premios Goya 2026, en directo | Los primeros invitados comienzan a desfilar por la alfombra roja

Los Goya de 2026 tienen como favoritas --por número de nominaciones-- a 'Los Domingos', con trece candidaturas , y a 'Sirat', con once

El actor Luis Tosar (d), posa en la alfombra roja de los Premios Goya. / Quique Garcia / EFE

Rubén Gargoi

Antonio Romero

Javier Quintana

Madrid

La ciudad de Barcelona acoge este sábado, 26 años después, la gala de los Premios Goya. El cine español celebrará su gran fiesta en una ceremonia en la que parten como favoritas --por número de nominaciones-- a 'Los Domingos', con trece candidaturas, y a 'Sirat', con once.

Barcelona ya acogió los Goya del año 2000 en una ceremonia en la que Pedro Almodóvar cantó el cumpleaños feliz al entonces príncipe Felipe, que cumplía 32 años ese mismo día. En esa noche, Pedro Almodóvar se alzó con los grandes galardones de la noche por 'Todo sobre mi madre'. En esta ocasión, sin embargo, los Reyes no acudirán a la ceremonia, como viene siendo habitual. Sí acudirá, como en años anteriores, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañado por el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. No estará el lider del PP, Alberto Núñez Feijóo.

