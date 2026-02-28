En Directo
Ceremonia de entrega
Última hora de los Premios Goya 2026, en directo | Los primeros invitados comienzan a desfilar por la alfombra roja
Los Goya de 2026 tienen como favoritas --por número de nominaciones-- a 'Los Domingos', con trece candidaturas , y a 'Sirat', con once
Javier Quintana
La ciudad de Barcelona acoge este sábado, 26 años después, la gala de los Premios Goya. El cine español celebrará su gran fiesta en una ceremonia en la que parten como favoritas --por número de nominaciones-- a 'Los Domingos', con trece candidaturas, y a 'Sirat', con once.
Barcelona ya acogió los Goya del año 2000 en una ceremonia en la que Pedro Almodóvar cantó el cumpleaños feliz al entonces príncipe Felipe, que cumplía 32 años ese mismo día. En esa noche, Pedro Almodóvar se alzó con los grandes galardones de la noche por 'Todo sobre mi madre'. En esta ocasión, sin embargo, los Reyes no acudirán a la ceremonia, como viene siendo habitual. Sí acudirá, como en años anteriores, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañado por el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. No estará el lider del PP, Alberto Núñez Feijóo.
Las personalidades del cine español siguen pasando por la alfombra roja de los Goya
La ceremonia comenzará a las 22.00 horas conducida por Luis Tosar y Rigoberta Bandini.
Más invitados en la alfombra roja
La comunicadora Inés Hernand, también de las más madrugadoras, ha posado luciendo una pegatina con el lema: 'Free Palestina', sobre un vestido negro troquelado, un lema que también han exhibido otros de los invitados.
La nadadora Ona Carbonell ha posado con delicado vestido rosa empolvado, mientras que Andrea Duro ha optado por el negro.
La pareja formada por Natalia Sánchez y Marc Clotet también han sido de los primeros en acudir a la gala para la que la presentadora Laura Escanes ha apostado por un vestido rojo intenso. EFE
