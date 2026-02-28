Premios de cine
Nagore Aranburu y Álvaro Cervantes, mejor actriz y actor de reparto en los premios Goya 2026
El intérprete catalán se alza con el cabezón por su papel en 'Sorda' y la actriz guipuzcoana, por su trabajo en ‘Los Domingos’
Redacción
Los actores Álvaro Cervantes y Nagore Aramburu han sido galardonados este sábado con los Premios Goya 2026en las categorías de Mejor Actor y Mejor Actriz de Reparto, respectivamente, durante la 40ª edición de estos galardones.
Cervantes se alzó con el premio a Mejor Actor de Reparto por su papel en la película ‘Sorda’, imponiéndose a Miguel Rellán, nominado por ‘El cautivo’; Juan Minujín, por ‘Los Domingos’; Kandido Uranga, por ‘Maspalomas’; y Tamar Novas, por ‘Rondallas’.
Por su parte, Aramburu recibió el Goya a Mejor Actriz de Reparto por su interpretación en ‘Los Domingos’. En esta categoría competía con Elvira Mínguez, por ‘La cena’; Miryam Gallego, por ‘Romería’; Elena Irureta, por ‘Sorda’; y María de Medeiros, por ‘Una quinta portuguesa’.
La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España entrega este sábado los Premios Goya, los galardones más importantes del cine español, que celebran su 40ª edición en el Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB).
- El embalse más seco de Andalucía: pierde agua pese a las lluvias y recibe este viernes su primer trasvase en cinco años
- Al menos dos días de lluvias en Andalucía por el frente atlántico con tormentas que entrará en España
- Las dos nuevas aperturas de 2026 consolidan a Sevilla como la reina del sur de los centros comerciales
- La ampliación del parque comercial Sevilla Norte será la única inauguración en Sevilla capital en tres años: abrirá sus puertas en primavera
- Los embalses de una cuenca andaluza, protagonistas del mayor aumento de agua del país
- María Jesús Montero irá al acto del Parlamento por el 28F pero se desmarca de la gala del Maestranza: el PSOE hará su fiesta paralela en Moguer
- Juanma Moreno pierde la mayoría absoluta, el PSOE se hunde y Vox pelea por la segunda posición
- María Jesús Montero se equivoca en el Congreso: vota por error en contra de las ayudas a las víctimas de Adamuz