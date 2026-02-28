Susan Sarandon recibe el Goya Internacional con una loa a Pedro Sánchez: "Vuestra lucidez moral me ayuda, estoy en medio del caos y la represión"

La actriz Susan Sarandon ha recibido este sábado el Goya Internacional en la 40 edición de los premios, en los que ha ensalzado la actitud del sector y del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante la situación mundial actual. "Tanta lucidez moral que me ayuda. Donde yo estoy en medio del caos y de la represión, esto me ayuda a sentirme menos sola, me ayuda a sentirme que soy parte de una comunidad mayor. Y os lo agradezco desde lo más profundo de mi corazón. Gracias", ha afirmado visiblemente emocionada la actriz, que llevaba en su vestido una chapa de 'FREE PALESTINE', que han portado numerosos invitados a la gala.

La galardonada ha lamentado vivir en "estos días en los que el mundo está tan dominado por la violencia, por la crueldad". "Miro a mi alrededor y veo a vuestro presidente y a muchos artistas de este país que hablan con tanta lucidez moral. ¡Gracias!", ha reiterado.

Susan Sarandon recibe el Goya Internacional / MANU MITRU / EPC

Para sobrellevar esta situación, ha citado a Howard Zinn, historiador y filósofo americano, cuyas palabras ha confesado que la ayudan cuando se siente "sobrepasada". "Tener esperanza en tiempos difíciles no es solo una actitud romántica ni ingenua. Se sostiene en una verdad esencial. La historia de la humanidad no es solo una historia de crueldad, sino también de compasión, de sacrificio, de valentía y de bondad. Y aquello que decidamos poner en el centro de esta historia tan compleja va a marcar nuestras vidas", ha relatado.

Según el filósofo, "si elegimos centrarnos en la verdad, solamente en lo peor, paralizamos nuestra capacidad de actuar. Pero si recordamos aquellos momentos y lugares, que son muchos, en los que una persona ha orado con grandeza, esto nos da la energía necesaria para actuar y al menos tener la posibilidad de cambiar el rumbo de este mundo nuestro que gira como una peonza. Y cuando actuamos, aunque sea una pequeña forma de hacerlo, tenemos que esperar a un grandioso futuro utópico".

Susan Sarandon recibe el Goya Internacional / MANU MITRU / EPC

Por ello, ha concluido citando al autor, "el futuro es una sucesión infinita de presentes, y vivir hoy en este presente, como nosotros pensamos que los seres humanos deben vivir desafiando todo lo malo que nos rodea, es, per se, una maravillosa victoria. Gracias".

Previamente, el director de la Academia de Cine, Fernando Méndez-Leite, ha destacado el "enorme placer" de cerrar su etapa al frente de la institución --ya que hay elecciones en julio-- entregando su Goya internacional "a una actriz de brillante, una actriz distinta a todas que entró de la mano de Robert Redford y Billy Wilder en el cine y nos deslumbró desde entonces con incontables interpretaciones maravillosas, de la comedia a la tragedia, del disparate cómico al drama más intenso, siempre con una mirada personal y con un sentido del humor incalculable".

Así, ha reconocido "su extraordinario talento como actriz y su compromiso como mujer" ante un auditorio puesto en pie y una emocionada Susan Sarandon que ha reconocido que es "un honor" formar parte de esta velada y ha manifestado también su amor por España: "Adoro España. Sobre todo me encanta Barcelona. Me encanta vuestro arte, todos los museos maravillosos, vuestra arquitectura, las personas, la comida".