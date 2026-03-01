Cine español
José Ramón Soroiz y Patricia López Arnaiz, Mejor actor y actriz protagonista en los premios Goya 2026
Redacción
José Ramón Soroiz y Patricia López Arnaiz se alzaron este sábado con los galardones a Mejor actor y actriz protagonista en los premios Goya 2026, entregados por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España. La ceremonia, que celebró su 40.ª edición, tuvo lugar en el Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB).
Soroiz recibió el premio por su interpretación en 'Maspalomas', compitiendo con Alberto San Juan, por 'La cena'; Miguel Garcés, por 'Los Domingos'; Mario Casas, por 'Muy lejos'; y Manolo Solo, por 'Una quinta portuguesa'.
Por su parte, López Arnaiz se llevó el Goya a la Mejor actriz protagonista por su papel en 'Los Domingos, categoría en la que también estaban nominadas Ángela Cervantes, por 'La furia'; Antonia Zegers, por 'Los Tortuga'; Nora Navas, por 'Mi amiga Eva'; y Susana Abaitua, por 'Un fantasma en la batalla'.
Los Premios Goya, considerados los galardones más importantes del cine español, celebran cada año lo mejor de la cinematografía nacional y este 2026 destacan por su celebración del 40 aniversario de la Academia.
- El embalse más seco de Andalucía: pierde agua pese a las lluvias y recibe este viernes su primer trasvase en cinco años
- La ampliación del parque comercial Sevilla Norte será la única inauguración en Sevilla capital en tres años: abrirá sus puertas en primavera
- Las dos nuevas aperturas de 2026 consolidan a Sevilla como la reina del sur de los centros comerciales
- María Jesús Montero irá al acto del Parlamento por el 28F pero se desmarca de la gala del Maestranza: el PSOE hará su fiesta paralela en Moguer
- Juanma Moreno pierde la mayoría absoluta, el PSOE se hunde y Vox pelea por la segunda posición
- La mayoría de los andaluces aprueba la gestión de la Junta de Andalucía y suspende a Pedro Sánchez
- Por qué suena el Himno de Andalucía en la entrada y salida de la Virgen de los Dolores del Cerro
- Juanma Moreno es el favorito para presidir la Junta de Andalucía, María Jesús Montero es la candidata peor valorada