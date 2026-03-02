Custodio: "Para unos mi historia sirve de inspiración, pero hay otros que me tienen envidia o inquina"

Trabajaba en lo que caía hasta que unos vértigos le obligaron a dedicarse a la casa y los cuidados. En sus ratos libres, escribía en el móvil de forma autodidacta. Y se autopublicaba unos libros que intentaba vender en pequeñas ferias "como otros muchos escritores del país". Su participación viral el pasado año en el programa de TVE 'La Revuelta' lo coronó durante una semana cmo númro uno en ventas de Amazon con su primer libro, Granada oscura, superando a Ken Follett y Dan Brown. Custodio Pérez (Granada, 1983) repasa en esta entrevista el giro inesperado que ha dado su vida tras fichar por Temas de Hoy (Grupo Planeta). Al lanzamiento de tres de sus novelas autopublicadas en un solo volumen, 'Andalucía negra', se suma la publicación de su segunda trilogía 'Andalucía negra 2', consolidando un fenómeno literario nacido del atrevimiento y la perseverancia. En marzo comienza su gira por toda España.

Hace tres años estaba recogiendo aceitunas y de repente compite con Ken Follet. ¿Qué ha pasado?

Yo soy uno más de los tantísimos escritores que hay en este país. Un día decidí regalarle mis libros a David Broncano y aquella idea me ha llevado hasta aquí. Saqué la entrada como público para el programa 'La Revuelta' del 15 de septiembre, me presenté allí e hice lo posible para acabar en la bañera, regalando a todo el público mi libro digital. El día antes había participado en una feria del libro y venía de un evento en el que había vendido muy poquito. Estaba alicaído. Cogí un autobús a las 04.30 horas de la madrugada en Jaén con destino Madrid y llevé unos cuantos libros pensando ya en regalárselos a Broncano. Le lancé mi desafío desde la bañera: yo le regalaba mi libro sobre Granada pero si quería el de Jaén, donde se crió, me tenía que entrevistar. Pensé, 'que sea lo que sea'.´Y él me cogió el guante. Me entrevistó semanas después, y hasta aquí.

"Imagínate que de un día para otro pasas a ser superconocido y todo el mundo te quiere tener. No podía asimilar estar el número uno en ventas de Amazon. Me levantaba y miraba la posición"

Qué pensó cuando se vio número 1 en ventas

En ese momento no podía ni pensar, porque imagínate que de un día para otro pasas a ser superconocido. Todo el mundo te conoce y te quiere tener. No podía asimilar estar el número uno en ventas de Amazon. Me levantaba y miraba la posición. Estuve cinco días seguidos como número uno.Ya tenía mi primera trilogía acabada con 'Granada oscura', ' El mar de los olivos' y 'El triángulo del sur', que publiqué entre 2022 y 2024 y con la que me iba moviendo por salones de manga y ferias del libro. Y es la que ha reeditado Temas de Hoy (Grupo Planeta) en noviembre pasado bajo el título 'Andalucía negra'. Aún soy joven, pero todo esto me ha pillado con la cabeza amueblada. Si me llega a pasar con 18 años... lo estaría viviendo de otra manera.

Quién era el Custodio de antes del éxito.

Yo he trabajado toda mi vida en lo que me ha ido saliendo: carpintero, antenista, aceitunero... Hasta que vine a vivir a Jaén con mi mujer porque empecé a sufrir problemas de vértigo. Tuve que dejar mi trabajo en la aceituna y me dediqué a la casa, a cuidar de mi suegra y de mi nieta. Y escribía en mis ratos libres. Leía un montón y un día me vino la idea de una historia. Se lo comenté a mi mujer y ella me dijo '¿por qué no escribes el libro?' Y me puse a escribirlo en el móvil. Directamente, me lancé al vacío. Terminé de escribir 'Granada Oscura' en 2023. Es la que se puso número uno en ventas de Amazon tras 'La Revuelta', superando a Ken Follett y Dan Brown, vamos a los autores consagrados que todos hemos leído. Después tuve varias ofertas editoriales y al final elegí Temas de Hoy, de Grupo Planeta, porque fue una de las primeras en contactarme y la que más confianza me generó.

Dice que lee mucho. ¿Cuáles son sus escritores de cabecera?

Yo leo de todo un poco. Dentro de los autores consagrados, Juan Gómez-Jurado y Stephen King. Y ya menos conocidos, Garbi Zuzunaga, Víctor M. Jurado, que es el escritor que conozco que mejor escribe, Eduardo Férez Vico, David Breijo... tengo un montón.

"Entiendo las críticas, y las acepto. Nadie nace aprendido. Hay muchos ecritores que escriben mejor que yo. Pero ninguno de los pocos que, por así decirlo, tienen envidia o inquina ha tenido el valor de hacer lo que hice yo"

Se ha creado un debate en torno a su figura, ya que se ha colocado en el top de ventas sin tener detrás una trayectoria literaria tradicional, ¿qué opina de todo ello?

Es un debate que entiendo. Le doy la razón a esta gente, aunque no son las formas. Mi primer libro, 'Granada oscura', lo autopubliqué con los poquitos medios económicos que tenía en ese momento. Y contiene errores tipográficos y errores en la historia porque fue el primero. Luego he ido evolucionando. Nadie nace aprendido. Y hay gente que escribe mucho mejor que yo. Para unos, mi historia les sirve de inspiración, pero luego hay otros, los menos, pues que tienen por así decirlo algo de envidia o de inquina porque creen que escriben mejor que yo, y lo admito, pero ninguno ha tenido el valor de hacer lo que hice yo.

¿Siente que es un ejemplo a seguir para otros que vienen detrás?

Claro. A otros escritores les digo que no decaigan. Yo también he tenido muchos momentos de bajón, de no vender o vender muy poquito, de pasar un mal momento. Pero si al final no dejas de luchar, ahí está. Como le ha pasado a David Uclés, que es un ejemplo para los escritores porque ha estado luchando y ha recorrido toda España con una ilusión.

Háblenos de sus novelas.

Escribo novela negra. 'Granada oscura' recorre mi ciudad natal, la que yo conozco y la que me resultaba más fácil a la hora de documentarme y de buscar localizaciones. 'El mar de los olivos' se centra en Jaén y 'El triángulo del sur' acontece en varios pueblos de Andalucía que también conozco y es mi forma de darles visibilidad. Los protagonistas son unos detectives normales, policías que nos podemos encontrar por la calle, que tienen que resolver unos casos. Unos personajes que además viven una historia de amor. Y, como soy muy melómano, a las novelas les he puesto banda sonora. Cada personaje escucha su propia música.

"Ahora estoy escribiendo mi primera novela negra larga. See desarrolla fuera de Andalucía y está relacionada con el Club de los 27"

En la trama aparece una violencia muy explícita. ¿En qué se ha inspirado?

En historias que están a mi alrededor. 'Granada oscura' trata el tema de los bebés robados, que me viene de una amiga que tenía una hermana gemela que conoció cuando ya era mayor. La historia de Jaén se basa en el dato que me llegó de que entre 1983 y 1995 más del 70% de los crímenes quedaron sin resolver. En 'El triángulo del sur' se tratan una serie de crímenes macabros y heridas abiertas de la guerra civil. Pero además de esconder una crítica social, el mensaje que percibes cuando terminas de leer la trilogía es que el poder del amor puede con todo y de que todos tenemos derecho a la redención y a volver a empezar.

En breve se publica su nuevo libro, qué puede adelantar.

'Andalucía negra 2' se publica el 4 de marzo y es una trilogía que ya tenía escrita. En este caso he querido dar visibilidad a los inmigrantes y su sufrimiento desde que salen de su país hasta llegar a Almería, donde reaparece uno de los personajes de 'El mar de los olivos', Rafa. Después voy a Cádiz, donde escribo un libro muy especial para mí sobre el drama del narcotráfico y donde uno de personajes, Dani, vive una historia de superación. Y acabamos en Málaga, donde se cierra toda la trama con la trata de blancas. No voy a contar más para no desvelar detalles. Solo diré que son temas más delicados que en el anterior volumen, pero muy necesarios.

¿Tiene ya una gira de promoción diseñada?

Empiezo el 6 de marzo en Mairena del Aljarafe (Sevilla). Estaré el 21 de marzo a Sabadell. El 28 de marzo en La Carolina (Jaén). También iré a Valencia, Gijón, a Barcelona por Sant Jordi; a la Feria del Libro de Madrid y a otras más pequeñas. Voy a recorrer media España. Las ferias pequeñitas son las que me gustan, porque siempre las he apoyado, igual que a los autores pequeños y a los que se autopublican.

Custodio presenta su nuevo libro el 4 de marzo y ya tiene una gira de promoción por España / PLANETA

En qué está trabajando ahora.

En mi primera novela larga, de la que tengo ya el borrador. También es novela negra, se desarrolla fuera de Andalucía y está relacionada con el Club de los 27. Ese grupo de artistas que de una manera un poco dudosa fallecieron a los 27 años, como Amy Winehouse, Kurt Cobain o Jimi Hendrix.

"Me escriben lectores que no leían desde que dejaron la escuela y han vuelto a los libros gracias a mis novelas"

Qué tipo de lector conecta con su obra

Hay lectores que con mis novelas conectan con su tierra, con Andalucía. Pero sobre todo me escriben para agradecerme que han vuelto a leer. Me cuentan que habían abandonado la lectura o ya no leían un libro desde que dejaron el instituto o la escuela. Estoy recibiendo cientos y cientos de mensajes de gente que me lo agradece. Yo solo espero que disfruten de mis novelas. Y que las críticas, sean buenas o malas, sean constructivas porque me ayudan a aprender.

Si pudiera hablar con el Custodio aceitunero, ¿qué le dirías hoy en día?

Que se tomara las cosas con mucha calma. Soy una persona que me gusta acabar todo deprisa. Aunque si me hubiera tomado las cosas con calma, a lo mejor, digo yo, no habría llegado a este momento.