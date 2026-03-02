Lances de Futuro inicia este martes la renovación y venta de abonos para la temporada 2026 en la Maestranza

La empresa Lances de Futuro comienza este martes, 3 de marzo, el plazo de renovación y venta de abonos para la temporada 2026 en la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, en lo que supone la primera campaña de abonos bajo la gestión de José María Garzón al frente del coso del Arenal.

Para esta nueva etapa, la empresa ha anunciado una serie de ventajas dirigidas a los abonados, entre las que destaca un 10% de descuento sobre el precio habitual, lo que supone un ahorro significativo en el conjunto de la temporada.

Además, el abono incluirá un 50% de descuento en las novilladas sin picadores, acceso a experiencias taurinas exclusivas, un 10% de descuento en entradas en otras plazas gestionadas por Lances de Futuro, la participación en el sorteo de un curso de toreo y entradas para la exhibición de los toros en la Venta de Antequera.

Las taquillas de la plaza abrirán en horario de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas, de lunes a sábado, durante el periodo establecido para la renovación y adquisición de abonos.

Plazos para abonados y nuevos interesados

Los actuales abonados podrán renovar su localidad entre el 3 y el 13 de marzo. La no renovación dentro de ese plazo se considerará como renuncia al abono.

Por su parte, los nuevos abonos podrán adquirirse del 3 al 13 de marzo y en una segunda fase del 16 al 19 de marzo.

Abonos especiales para jóvenes y jubilados

La empresa ha habilitado un número limitado de abonos especiales para jóvenes menores de 23 años, con un precio de 350 euros, así como descuentos para jubilados. Para acceder a estas modalidades será necesario presentar el DNI o documento acreditativo tanto en la compra como en el acceso a la plaza los días de festejo.

Para cualquier consulta, Lances de Futuro ha puesto a disposición de los interesados el teléfono de taquilla 955 44 88 00 y el correo electrónico abonadosevilla@lancesdefuturo.com.

Con este inicio de campaña, la Maestranza pone en marcha la cuenta atrás para una temporada 2026 que marcará el estreno de Garzón al frente de una de las plazas más emblemáticas del mundo taurino.