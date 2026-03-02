Sevilla conmemorará con un mapping gratuito en el Alcázar la boda de Carlos V en Isabel de Portugal

"Será una explosión de sentimientos". La frase de Javiero Lebrato, responsable de Naturaleza Encendida de Let's Go en Andalucía, resonó este lunes entre los muros del Salón de los Embajadores del Real Alcázar de Sevilla con una fuerza especial. No era un escenario cualquiera. Era exactamente el mismo lugar donde, hace cinco siglos, Carlos V e Isabel de Portugal se dieron el sí quiero y sellaron una unión que marcaría el destino de un imperio. Y es allí, entre esos mismos arcos de mocárabes y azulejos centenarios, donde Sevilla prepara ahora una recreación que promete devolver aquel momento a la vida.

El alcalde José Luis Sanz, acompañado por el primer teniente de alcalde Juan Bueno, y el responsable de Naturaleza Encendida de Let's Go en Andalucía, eligió el escenario con precisión quirúrgica para presentar el videomapping conmemorativo del quinto centenario del enlace imperial.

Lebrato, desvela los detalles de un espectáculo que, según advirtió, no se parecerá a nada visto hasta ahora en la ciudad: "Habrá un juego de luces, los videomappings suelen estar basados en imagen y quizás sonido, pero nosotros le vamos a añadir elementos artísticos y creativos".

Presentación videomapping conmemorativo de los 500 años de la boda de Carlos V e Isabel de Portugal / Felipe Marín Alonso

Dónde ver el nuevo videomapping

Del 11 al 15 de marzo, el videomapping tomará el relevo y mantendrá viva la llama del aniversario. La propuesta se articula en seis actos que irán desgranando, uno a uno, los episodios de aquella historia de amor y poder. "Será como una película, que contará con inicio, trama y desenlace", describe Lebrato.

El calendario marca el 11 de marzo como la noche grande, cuando se recreará la ceremonia nupcial con fuegos artificiales incluidos. Seis pases de media hora de duración en los que el Patio de las Doncellas y el Salón de los Embajadores se transformarán en el escenario de una boda imperial, con capacidad para 2.000 personas, que será totalmente gratuito.

"Éxito" del desfile del sábado

La ciudad, además, ya ha dado señales de que el aniversario ha calado hondo. Sevilla ya celebró el pasado sábado la conmemoración del enlace entre Carlos V e Isabel de Portugual con un desfile hasta el Alcázar en el que participaron alrededor de 120 actores de la compañía Teatro Clásico. El espectáculo concentró mucho público a lo largo de todo su recorrido.

"La recreación del pasado 28 de febrero, según Tussam, ha movilizado a 200.000 personas, lo que supone una tarde de Semana Santa". Una comparación que en Sevilla lo dice todo.