Cabildo: el redescubrimiento de Amy Beach en el Maestranza

Los días 6 y 7 de marzo, en vísperas del Día Internacional de la Mujer, el Teatro de la Maestranza de Sevilla presenta Cabildo, la única ópera compuesta por Amy Beach en 1932. Con libreto de Nan Bagby Stephens, este título clausura el ciclo Rasgando el Silencio, que durante cinco temporadas y bajo la dirección artística de Carmen Martínez-Pierret e Israel Fausto ha ofrecido una muestra del inmenso patrimonio musical femenino de gran calidad que, pese al éxito que muchas compositoras lograron en vida, fue posteriormente relegado del relato oficial de la música.

Por primera vez en versión concierto

La ópera de cámara Cabildo, compuesta en 1932 y estrenada tras la muerte de su autora, se presenta por primera vez en el Maestranza en versión concierto. Ambientada en Nueva Orleans y basada en la leyenda del pirata Pierre Lafitte, destaca por su riqueza sonora influida por la música criolla. La interpretación correrá a cargo de la pianista Blanca Trabalón, que asumirá también la dirección musical, junto al violonchelista Israel Fausto y la violinista Macarena Martínez. Bajo la dirección escénica de Ainhoa Amestoy, la producción contará con las voces de Alba Chantar, Aurora Galán, Marcelo Solís, Alonso Cano y Ricardo Llamas.

Protagonistas del concierto

Carmen Martínez-Pierret es una pianista reconocida por su sensibilidad interpretativa y su compromiso con la difusión de obras de compositoras históricas. Ha actuado en prestigiosos festivales junto a destacados artistas y cuenta con una discografía aclamada por la crítica.

Israel Fausto, violonchelista galardonado con premios nacionales e internacionales, es reconocido por su versatilidad como solista y músico de cámara. Compagina su carrera artística con una destacada labor pedagógica como catedrático en el Conservatorio Superior de Sevilla.

Nacida en Málaga, Blanca Trabalón ha sido premiada en concursos de ámbito autonómico y nacional. En la actualidad desarrolla su labor docente como repertorista y continúa sus estudios de dirección de orquesta.

Nacida en Madrid, Ainhoa Amestoy ha recibido diversos reconocimientos por su trabajo como directora de escena y docente, con producciones presentadas en importantes espacios nacionales e internacionales.

