Miguel Ángel Parra, autor de 'CasaCalle': "Un simple 'buenos días' a quien vive en la calle es un gesto revolucionario"

Era una noche de 2005 en Barcelona, Rosario Endrinal dormía dentro de un cajero automático, como tantas otras noches, buscando refugio del frío y de la intemperie, cuando tres jóvenes la rociaron con gasolina y le prendieron fuego. "Rosario procedía de la burguesía catalana. Saber por qué acabó viviendo en la calle y la crueldad con la que fue tratada era el objetivo de esta obra de teatro", explica el guionista de Casacalle, del periodista y escritor Miguel Ángel Parra.

La historia no debería haberse olvidado. Y, sin embargo, veinte años después seguimos mirando hacia otro lado, seguimos acelerando el paso, seguimos fingiendo que no vemos a las personas sin hogar. La obra existe precisamente para eso: para obligarnos a mirar, para rescatar del olvido a quienes la sociedad ha silenciado, para ponerle nombre, rostro e historia a las personas que viven en la calle.

CasaCalle, dirigida por Carmen Tamayo y Casimiro Aguza, llega al escenario de la Sala TNT de Sevilla este viernes 6 de marzo (21 horas) para que Rosario y todas las mujeres como ella dejen de ser invisibles aunque sea por un momento.

Una obra de teatro que nace del proyecto 'Mujereando'

Detrás de la obra hay una mirada que va mucho más allá del teatro. Carmen Tamayo, codirectora y protagonista, no llega a este proyecto solo desde los escenarios, es también actriz profesional y trabajadora social a través del proyecto Mujereando, un espacio de acompañamiento y dignidad para mujeres en situación de exclusión.

A través de un intenso monólogo, la obra de teatro recorre el pasado y el presente de su protagonista, mostrando cómo la soledad, el rechazo social y el deterioro de todos sus vínculos la convierten en alguien invisible, y lo hace diseccionando el progresivo deterioro de sus relaciones familiares y de amistad, y de la pérdida de todos sus anclajes. Pero la obra no solo denuncia, también interpela y transforma: "No podemos etiquetar, no podemos juzgar", reivindica Parra. "Debemos tratar a estas personas con educación y respeto, porque un simple "buenos días" es un gesto revolucionario", afirma.

Carmen no interpreta desde la distancia, interpreta desde el conocimiento, desde el vínculo, desde el compromiso. "Ese es precisamente el motivo por el que Carmen es la protagonista de esta obra", afirma Parra. "Nadie mejor que ella para encarnar esta historia, porque la conoce desde dentro, porque la ha vivido de cerca", explica.

Producida por LaTamayo Produce, CasaCalle es mucho más que una obra de teatro, es un acto de justicia, una llamada de atención y una promesa: la historia de Rosario Endrinal no se olvidará, porque mientras haya escenarios dispuestos a contar lo que la sociedad prefiere callar, ninguna vida habrá sido en vano.