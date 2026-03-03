Así fue la exposición de la Casa de Alba en el Bellas Artes: récord de visitas ante los cuadros favoritos de Cayetana

Hay una anécdota que ilustra bien el incalculable valor de la colección de obras de arte que ha atesorado la Casa de Alba a lo largo de los siglos donde hay piezas firmadas por los grandes pintores de la historia: Fra Angelico, Tiziano, Van Gogh, Velázquez, Zurbarán, Rubens, Rembrandt, Renoir, Goya, Sorolla, Zuloaga, Picasso... Recorría Jacobo Fitz-James Stuart, el padre de Cayetana de Alba, el XVII duque de la dinastía, los salones del madrileño Palacio de Liria acompañado de un diplomático japonés al que le estaba mostrando las galerías colmatadas de obras de arte, cuando su invitado le preguntó si uno de los cuadros que estaban viendo era una copia o una pieza original. A lo que el duque le contestó: "Aquí no hay más que una copia y es la de Rubens a Tiziano".

Recordó este episodio Carlos Fitz-James, actual duque de Alba, durante la inauguración de la recordada exposición Los tesoros de la Casa de Alba, que abrió sus puertas en el Bellas Artes de Sevilla el 15 de octubre de 2009, una muestra temporal que ha vuelto a la memoria de muchos estos días en que se ha vuelto a hablar de la valiosa colección de obras de esta familia a propósito de la presentación de los actos por el centenario del nacimiento de la duquesa de Alba que tiene este miércoles una fecha importante: se inaugura la exposición Cayetana. Una vida en Dueñas con la presencia del rey Felipe VI.

Como recordó Antonio Pulido, presidente de la Fundación Cajasol, durante el acto celebrado en el Real Alcázar, la institución que preside colaboró hace 17 años junto a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía (entonces con la socialista Rosa Torres al frente) en hacer posible una exposición que supuso un hito, ya que hasta la fecha esta familia sólo había expuesto públicamente una vez de forma colectiva una selección de sus mejores obras, en 1987, en Barcelona bajo el patrocinio de la Caja de Pensiones, hoy La Caixa.

Aunque Cayetana de Alba se prestó desde el primer momento a este proyecto, muy especialmente por la intermediación de Bernardo Bueno, entonces delegado de Cultura en Sevilla de la Junta y buen amigo de la familia, no fue fácil la negociación con los hijos, según se supo con el tiempo, eran retincentes a la hora de prestar estas obras de forma gratuita. Finalmente, se organizó la exposición, no hubo contraprestación económica, sólo las labores habituales de limpieza y puesta a punto de los cuadros en los talleres del museo para su muestra en público.

Procedente de una colección ingente, el catálogo de obras seleccionadas que se pudo ver en el Bellas Artes de Sevilla fue un auténtico viaje por la historia del arte y también por los distintos avatares con que se construyen las colecciones privadas: dinastías que se unen, compras, subastas, malas decisiones y, con frecuencia, el empeño por mantene unida la memoria de una familia. De hecho, en esta muestra destacaban los retratos de varios de los miembros de la dinastía de los Alba, protagonista de numerosos y destacados pasajes de la crónica de España. Después de meses de estudio y selección, se pudieron ver 37 lienzos y tres esculturas familiares, obra de Benlliure, procedentes de los palacios de Liria en Madrid y Dueñas en Sevilla. Cayetana accedió a dejar salir del palacio de Liria su pieza favorita, La duquesa de Alba vestida de blanco, retratada por Goya, un cuadro icónico por cuanto en la época se contó el supuesto romance que vivió el pintor aragonés y aristócrata más popular de su tiempo.

Valme Muñoz, actual directora de la pinacoteca, e Ignacio Hermoso fueron los comisarios de una exposición que, en conjunto, realizaba un recorrido por los movimientos artísticos europeos desde el Renacimiento en el siglo XVI al retrato de la duquesa Cayetana sobre un poni y donde el pintor vasco retrató también sus perros y su muñeco favorito, un Mickey Mouse. Desde el principio, largas colas de visitantes en la plaza del Museo convirtieron esta cita en una de las más vistas de la historia del museo con más de 155.000 visitas (por delante de la recordada Visión de España, de Sorolla). Como comparación, cabe destacar que el museo ha cerrado 2025 357.515 visitantes, el cuarto mejor dato de la serie histórica desde que se tienen registros de visitas a partir año 1991. Es decir, en apenas tres meses desde su inauguración, la muestra de la colección de los Alba logró más de un tercio de las visitas de un año muy bueno como ha sido 2025. Pero aquella exposición fue importante, más allá del por el récord de visitas, que también, por acerca a la pinacoteca a un público amplísimo que, gracias al interés por un personaje de la dimensión y popularidad de Cayetana.

Una visitante observa el retrato ecuestre de María del Rosario Cayetana Fitz-James Stuart y de Silva, pintado por Ignacio Zuloaga en 1930, expuesto en el Museo de Bellas Artes de Sevilla. / Jose Manuel Vidal / EFE

Además sirvió para que posteriormente otras instituciones se interesarán por esta colección. De hecho, tiempo más tarde el Ayuntamiento de Madrid organizó la muestra El legado de la Casa de Alba, en el Palacio de Cibeles, inaugurada por la reina Sofia, y también se convirtió en un gran éxito de la temporada de exposiciones en la capital.

'Cayetana. Una vida en Dueñas'

La que está a punto de inaugurarse en el Palacio de Dueñas está organizado por la Fundación Casa de Alba y comisariada por Eugenia Martínez de Irujo, la menor de los hermanos de los Alba, y Cristina Carrillo de Albornoz y más que valiosa, desde el punto de vista artístico, tendrá un gran valor simbólico por cuanto se accede a la intimidad de esta Grande de España.

Una de las estancias del Palacio de Dueñas, una estampa de las aficiones y pasiones de Cayetana de Alba. / Palacio de Dueñas

Bajo el título Cayetana. Una vida en Dueñas, la exposición tiene previsto recorrer las estancias de la vivienda preferida de la duquesa -el escenario donde tuvo lugar su última boda, con Alfonso Díez- en la que las obras de arte más valiosas, como el Retrato del Canónigo Miranda de Murillo comparten espacio con los elementos que definieron las aficiones y pasiones de la duquesa, fotografías con toreros, capotes, trajes de gitana que vistió para la Feria de Abril, banderolas del Betis o el tablao que mandó instalar en una de las estancias para disfrutar las tardes pegándose una pataíta entre los muros del jardín donde, como escribió Machado, creció el limonero.