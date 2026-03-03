Una exposición reúne por primera vez a los 15 toreros que dan nombre a las calles de la Feria de Sevilla

Sevilla acogerá este mes de marzo por primera vez una exposición dedicada a los 15 toreros que dan nombre a las calles del Real de la Feria de Abril. Bajo el título “15 toreros, 1 bodegón”, la muestra se celebrará del 16 al 27 de marzo de 2026 en la Sala Gonzalo Bilbao del Ateneo de Sevilla.

El proyecto, firmado por el pintor Javier Jurado Centeno, licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla, propone un recorrido pictórico por las figuras históricas que han marcado la identidad taurina de la ciudad y cuya memoria pervive cada primavera en el callejero del recinto ferial.

Curro Romero / Javier Jurado

Sobre la exposición

La exposición reúne una treintena de obras entre óleos y dibujos, realizadas sobre lienzo, tabla y papel. Lejos de limitarse al retrato tradicional, la propuesta busca una interpretación personal de cada torero, apoyándose en una simbología mínima y en elementos identificativos como los trajes de luces o las composturas características de cada figura.

Según explica el propio autor, el trabajo parte del estudio de centenares de imágenes y crónicas históricas. “Lo que pretendo mostrar es una interpretación personal pictórica de los toreros que dan nombre a las calles de la Feria de Sevilla. No es simplemente una copia más o menos fiel de fotografías”, señala Jurado.

Juan Belmonte y Joselito El Gallo / Javier Jurado

La muestra se adentra además en la dimensión literaria de algunos protagonistas, evocando la poesía que rodea a figuras como Ignacio Sánchez Mejías, El Espartero o Joselito, así como los textos que les dedicaron autores como Lorca, Alberti o Gerardo Diego.

El artista ha optado por situar a los retratados en un ambiente sobrio, despojándolos de referencias decorativas para que la fuerza expresiva recaiga en el propio personaje. “No es la mía una pintura de relato ni decorativa; pero sí una pintura de sensaciones”, explica. “He compuesto caras y poses construyéndolos sobre el caballete”.

Noticias relacionadas

La iniciativa ofrece así una oportunidad singular de contemplar juntos, por primera vez en un mismo espacio expositivo, a los toreros que forman parte de la idiosincracia de la ciudad y que cada año dan nombre a las calles por las que discurre el Real de la Feria.