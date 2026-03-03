Largas colas para conseguir un abono en la Maestranza: aficionados y jóvenes desde las 5 de la mañana en taquilla

Gran expectación en las taquillas de la Plaza de Toros de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla para conocer si Lances de Futuro había cumplido con las expectactivas de los aficionados. La respuesta ha sido rotunda: largas colas de aficionados y muchos jóvenes para comprar su abono.

Desde incluso, una hora antes de que se abrieran las puertas, muchos aficionados esperaban desde el amanecer para renovar y adquirir los nuevos abonos de la temporada 2026, la primera bajo la gestión de Lances de Futuro.

La expectación ha sido máxima en los aledaños de la Puerta del Príncipe, donde numerosos aficionados aguardaban su turno para asegurarse un abono que les permitirá asistir a los 25 festejos programados en el coso sevillano, entre el Domingo de Resurrección y Feria de San Miguel.

Una imagen que ha llamado la atención ha sido la multitud de jóvenes que hacían cola para optar a uno de los abonos especiales para menores de 23 años. Algunos jóvenes, incluso, según informa la propia empresa han hecho cola desde las cinco de la madrugada para optar a uno de esos abonos a precio de 350 euros.

Aficionados y jóvenes desde las 5 de la mañana en taquilla / El Correo

Satisfacción de Lances de Futuro

El empresario José María Garzón ha querido saludar personalmente a los aficionados y ha agradecido la confianza depositada en esta nueva etapa. “Gracias a Dios se ha creado mucha ilusión; ahora nuestra obligación es no defraudar a nadie”, ha señalado. Garzón ha destacado especialmente la presencia de jóvenes en las colas: “Ver a chavales haciendo cola desde tan temprano para conseguir su abono joven es muy bonito y emociona”.

La empresa atribuye esta respuesta a un cartel que combina “máximas figuras, toreros jóvenes y oportunidades para novilleros con proyección”, buscando conjugar experiencia y renovación en una feria que definen como “de personalidad propia”.

En esta primera temporada al frente de la Maestranza, los abonados cuentan con diversas ventajas, entre ellas un 10% de descuento sobre el precio habitual, un 50% en las novilladas sin picadores, acceso a experiencias exclusivas, descuentos en otras plazas gestionadas por Lances de Futuro, la participación en el sorteo de un curso de toreo y entradas para la exhibición de los toros en la Venta de Antequera.

Además, cada abonado recibe este año un nuevo diseño del libro del abonado, con contenidos renovados y un formato actualizado.

Fechas del plazo de renovación y venta de entradas

El plazo de renovación de abonos se mantendrá abierto hasta el 13 de marzo, mientras que los nuevos abonos podrán adquirirse del 3 al 13 de marzo y en una segunda fase del 16 al 19 de marzo. La venta de entradas sueltas comenzará el día 24 de marzo.

La imagen de este primer día confirma que la temporada 2026 arranca con mucha expectación en Sevilla y con un notable respaldo de la afición, que vuelve a demostrar su fidelidad a la plaza del Arenal.